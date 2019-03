Gernika y Leioa se citan en Urbieta con necesidad de sumar

Gernika y Leioa abren fuego en esta 28ª jornada de competición con un derbi (16:00, etb1) marcador por la necesidad de sumar puntos al que llegan ambos contendientes. Tras tropezar los dos en la última jornada, imponerse en este duelo vizcaíno es de especial importancia de cara a sus respectivos objetivos. Por urgencia, la de los forales es mayor. Inmersos en la cerrada lucha que se vive en la zona baja de la tabla, necesitan la victoria para tratar de volver de nuevo a posiciones fuera de peligro. Mientras tanto, el conjunto de la Margen Derecha busca un triunfo que frene la negativa dinámica que atraviesa en esta segunda vuelta, con seis partidos sin ganar, lo que les ha hecho perder algo de comba sobre la zona de play-off.

Esa necesidad se notará probablemente sobre el terreno de juego de Urbieta, donde los dos equipos buscarán desplegar sus mejores armas para tratar de decantar un choque que se prevé muy nervioso de su lado. Lo importante será consolidar el aspecto defensivo para, a partir de ahí, tratar de hacer daño al rival. El Gernika, como suele ser habitual en los partidos en casa, planteará el encuentro basado en su intensidad y presión, buscando siempre el juego en campo contrario. El Leioa, por su parte, buscará aplacar ese ímpetu de los forales para tratar de buscar su fútbol. De lo que no queda ninguna duda es de que será un derbi «intenso e igualado», como lo califica Jon Ander Lambea, míster de los azulgranas.

Los dos equipos llegan en una «dinámica no muy buena, por lo que ambos saldremos a buscar la victoria desde el principio», señala Lambea. En este sentido, considera que «la pelea se centrará en las áreas, con muchos balones aéreos y divididos que provocarán ocasiones y errores». En definitiva, un encuentro en el que «quien se adelante en el marcador, tendrá mucho ganado», incide.

Lambea se ha marcado como objetivo «mejorar las sensaciones de la pasada jornada», en la que perdieron por un contundente 3-1 frente al Vitoria, en puestos de descenso. El preparador azulgrana no duda en señalar que «el equipo va a competir al nivel mostrado en otros encuentros para dar la vuelta a la situación». «Cuando competimos como sabemos, tenemos muchas opciones de ganar», se muestra convencido.

Por idéntico resultado cayó también el Gernika en otro derbi vizcaíno, en este caso en Urritxe ante el Amorebieta. Una derrota que escoció en el vestuario blanquinegro, puesto que se tenían puestas muchas esperanzas en aquel partido. Se truncó entonces una buena racha de siete partidos consecutivos sumando, aunque tal vez no en la medida de lo requerido. Sobre todo teniendo en cuenta que varios de esos enfrentamientos han sido ante rivales directos.

En el capítulo de ausencias, Jon Ander Lambea no podrá contar con Chirri, Iru y Sota, que sufren una pequeña microrrotura fibrilar, pero «preferimos no arriesgar y no van a ser de la partida». Mientras tanto, en el Gernika serán baja el delantero Etxabe, sancionado con un partido tras la expulsión de la semana pasada; Enziondo, aún renqueante del esguince cervical que se produjo en ese mismo encuentro de Urritxe; y Ander Larruzea, que apura su recuperación tras lesionarse en el Ciudad de Tudela.