El Gernika empata ante un Real Unión que terminó con nueve Pradera trata de avanzar con el balón controlado. / Luis Ángel Gómez Gernika 1 - 1 Real Unión Los de Urbieta dejan escapar una buena oportunidad para lograr su primer triunfo liguero ante los fronterizos FERNANDO ROMERO Gernika Domingo, 16 septiembre 2018, 20:30

Se le sigue resistiendo esa primera victoria liguera al Gernika. Y eso que este domingo en Urbieta tuvo muchos ingredientes a su favor para haberlo conseguido. A pesar de comenzar perdiendo, supo reaccionar rápido para devolver la igualdad al luminoso. En el tramo final del encuentro, el Real Unión se quedó con dos jugadores menos por las expulsiones de Orbegozo y de Yoel Sola, que duró 4 minutos en el partido. Pero a los de Urtzi Arrondo se les resiste el gol, a pesar de que se volcaron en conseguirlo. Al final, tablas en el marcador y un reparto de puntos que, visto lo visto, sabe a muy poco para los de la Villa Foral.

Gernika saltó al terreno de juego con varios cambios en su once sobre el presentado el miércoles en el Narcís Sala en el duelo de copa, buscando aire fresco para unas piernas muy cargadas tras una eliminatoria extenuante. Vizcaínos y guipuzcoanos plantearon un encuentro muy equilibrado de inicio. El rigor táctico de ambos no dejó que la pelota fluyera sobre el terreno de juego de Urbieta. Mucha pelea en la zona ancha del campo, mientras que Garrantxo e Irazusta, desde sus respectivas áreas, permanecieron durante muchos minutos como meros espectadores del encuentro. Los de Urtzi Arrondo presionaban y se mantenían bien posicionados, aunque con el balón no terminaron de estar precisos. Lo mismo le ocurría al conjunto fronterizo, incapaz de conectar con Orbegozo y Capelete en zona ofensiva. Apenas un par tímidos acercamientos hasta el ecuador.

1 Gernika Garrantxo, Aimar, Igor (Etxabe, 79'), A. Larruzea, Carracedo, Carracedo, Otiñano (Santamaría, 85'), Kevin, G. Larruzea, Pradera, Parra y Gandiaga (Guarrotxena, 67'). 1 Real Unión Irazusta, Estrada, Urkizu, Etxebaguren, Esnaola, Ekhi, Elain Eizmendi (Lizarraga, 81'), Ceberio, Orbegozo, Etxaburu (Yoel Sola, 79') y Capelete (Eneko Eizmendi, 66'). goles: 0-1, m. 50: Etxebaguren; 1-1, m. 52: Ander Larruzea. árbitro Sánchez Alba (comité aragonés). Mostró amarillas a los visitantes Etxaburu, Etxabeguren, Urkizu, Alain Eizmendi y Esnaola. Expulsó por doble amarilla a Yoel Sola y con roja directa a Orbegozo. También expulsó del banquillo al técnico Juan Domínguez. incidencias: Estadio de Urbieta, 600 espectadores

Le costó animarse al partido. No fue hasta superada la media hora cuando, de la mano de los blanquinegros, empezó a verse alguna acción de peligro. El primero en probar fortuna fue Gandiaga, con un zapatazo cruzado desde más allá de la frontal que se marchó muy cerquita de la portería irundarra. Fue el inicio de un asedio del cuadro local, que fue creciendo en el partido. Gorka Larruzea, con un lanzamiento de falta directa, estuvo a punto de llevar la alegría a la grada gernikarra, pero Irazusta metió una mano arriba justo a tiempo para evitarlo.

El balón parado y los envíos aéreos sobre el área fronteriza fueron otra de las grandes armas de los de Arrondo, pero siguió faltando acierto para resolver. Precisamente en el rechace de un saque de esquina, Parra empalmó una volea en la corona del área que a punto estuvo de sorprender, pero también se marchó fuera. No mucho más dio de sí una primera mitad demasiado encorsetada y en al que faltó alegría en el juego.

Tras el paso por vestuarios, el partido siguió igual de atascado en cuanto a juego. Así, las acciones de estrategia, y también los errores, cobraron una especial importancia. El primero en golpear, en el minuto 50, fue el Real Unión. Saque de esquina desde el costado derecho, fallo colectivo de la zaga gernikarra y Etxebaguren, casi sin querer, con el muslo, envío el balón al fondo de la portería de Garrantxo.

La reacción del Gernika no tardó en llegar. Apenas un par de minutos después, y también tras un córner, devolvió la igualdad al marcador. El centro tocadito al área, la mala salida de Irazusta, que salió a por uvas y Ander Larruzea que supo sacar provecho de la situación para meter la cabeza y anotar.

Los goles animaron el encuentro, que se puso más de ida y vuelta, con algo más de viveza en la circulación del cuero. En ese juego, el Gernika se encontró más cómodo. Rondó en varias ocasiones el área de los fronterizos, aunque sin inquietar. Los de la Villa Foral siguieron creciendo con el avance de los minutos. El dominio de la bola era suyo.

El partido se puso un poco más de cara para los gernikarras tras la expulsión por roja directa de Orbegozo, por una agresión dentro del área local a un defensor. El colegiado no dudó y mandó al goleador fronterizo a la caseta antes de tiempo. Quedaba aún un cuarto de hora por delante. Juan Domínguez recompuso su equipo dando entrada a Yoel Sola y Lizarraga. Aunque no le duró mucho. Ese planteamiento. Sola vio dos amarillas casi consecutivas. A la calle. Apenas cuatro minutos duró en el verde.

El equipo visitante se metió atrás a defender el empate, mientras que el Gernika se volcó buscando el tanto de la remontada. El partido se embarulló en medio de protestas y parones varios, que le costaron también la expulsión al técnico visitante, Juan Domínguez.

Lo tuvo en sus botas Gorka, ya en el tiempo añadido, pero su disparo en posición cómoda desde la frontal se fue abriendo y no encontró portería. Sensación generalizada en la grada de que volaba una oportunidad de oro para haber sumado los tres puntos. Y ahora, a pensar ya en la visita Lezama para afrontar un siempre interesante derbi ante el Bilbao Athletic, el próximo sábado a partir de las 19:00 horas.