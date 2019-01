El Gernika busca un triunfo revitalizador Pradera y Aimar, tras el tanto del empate ante el Langreo. / F. Romero Gernika - Calahorra El conjunto foral quiere volver a ser fuerte en Urbieta, donde no ha conseguido imponerse en sus últimos tres encuentros FERNANDO ROMERO Gernika Sábado, 26 enero 2019, 22:51

Tras el importante empate cosechado la pasada jornada en Mareo ante el Sporting B, donde el Gernika rescató un punto en un gran partido gracias a un tanto de Etxabe en el tramo final, el conjunto foral regresa este fin de semana a Urbieta con el claro objetivo de conseguir la victoria tras tres choques consecutivos sin lograr el triunfo como local. Los de Urtzi Arrondo reciben al Calahorra (domingo, 17:00h) con tres puntos muy importantes en juego en esa cerrada lucha por huir del furgón de cola de la clasificación.

«Es cierto que teníamos dos partidos en casa con esperanzas puestas en ellos de sacar algo más, pero no salió. Aunque creo que merecimos más en ambos. Lo mismo que el otro día en Gijón, que fue un poco más de lo mismo. Hicimos sesenta minutos muy buenos, llevando el peso del partido... Pero nos marcaron en dos despistes. Luego tuvimos el acierto de empatar y llevarnos un punto, que al menos era sumar», señala Urtzi Arrondo.

El duelo entre forales y riojanos pondrá frente a frente a dos equipos con dinámicas que, si no opuestas, sí que son dispares. El Gernika buscará recuperar la fortaleza perdida en su feudo en las últimas jornadas, donde solo ha podido sumar dos empates en los últimos tres partidos, mientras que los rojillos son un equipo que se mantienen en la zona media de la tabla gracias a la buena primera vuelta completada por los de Miguel Sola, especialmente en su primera mitad.

«El marcador está siendo injusto con nosotros, ya lo hemos dicho en más ocasiones. Aunque cuando sucede tantas veces no es casualidad. Hay detalles que nos está penalizando. Pero no hemos hecho un partido de acabar diciendo que hemos sido un desastre. Los partidos contra el Arenas y Real fueron parecidos a otros y nos los llevamos. Hay que hacer otro partido de puerta a cero. Sabemos que para ganar tenemos que estar cerca de no recibir goles», asevera Arrondo.

El Calahorra llegará a Urbieta inmerso en una racha de siete partidos consecutivos sin ganar. Aunque también es cierto que de esos siete enfrentamientos solo ha perdido dos, ante el Bilbao Athletic en Lezama y ante el Leioa en La Planilla el pasado fin de semana. El resto, tablas que le permiten mantener la calma, aunque empieza a mirar de reojo a los equipos que vienen de abajo. Es el caso del Gernika que, ubicado en el puesto de play-out, quiere retornar a la senda del triunfo para tratar de abrir una mínima brecha que le permita distanciarse en algún modo con la zona de descenso. Los blanquinegros no vencen desde antes del parón navideño, en el derbi vizcaíno ante la Cultural de Durango. Este enfrentamiento debería convertirse en un punto de inflexión.

«Ellos son un equipo que en esta fase de la temporada está empatando mucho. Lleva siete sin ganar, pero pierde poco, lo que quiere decir que es un equipo competitivo. Tiene gente con experiencia en la categoría. Hizo un inicio muy bueno, y ahora se mantienen en la zona media. Aunque extrañen el campo, sí que van a hacer un partido competitivo. Será un choque difícil de ganar, en el que los detalles marcarán la diferencia», afirma el técnico de los forales.

Sobre este choque, el preparador de los blanquinegros considera que «todos los que vienen aquí saben de la complejidad del campo, del partido. Solo hemos perdido dos enfrenamientos en casa, somos difíciles de batir en nuestro campo, incómodos para el rival. A los equipos acostumbrados a tocar más o tener más balón, como puede ser el Calahorra, eso les puede costar y les puede generar incomodidad», relata. «Nosotros tenemos que hacer lo de siempre. Intentar jugar el máximo de tiempo posible en su campo, aprovechar esas segundas jugadas y todo lo que generamos desde ahí», añade.

En este encuentro, Urtzi Arrondo podrá contar ya con Diego Carrio, guardameta que regresa a la Villa Foral para disputar la segunda vuelta con los blanquinegros, y que ya defendió la meta gernikara durante el curso pasado. Su llegada sirve para cubrir el hueco dejado por Jon Altamira, que deberá pasar por el quirófano para tratarse los problemas que viene arrastrando en su hombro derecho, y al que se ha dado la baja federativa puesto que se perderá lo que resta de temporada durante su proceso de recuperación. Desde el club se sigue peinando el mercado en busca de alguna posible incorporación a la plantilla en la última semana de esta ventana de invierno, aunque por el momento no hay nada concretado.

Quien sí se ha reforzado de forma notable en este mercado es su rival. Hasta cuatro caras nuevas tiene el Calahorra en sus filas, siendo uno de los clubes más activos en la búsqueda de incorporaciones para esta segunda vuelta. El central Jon Echaide, el lateral José Franco 'Regino', el mediocentro Emilio Lozano y el punta riojano Sergio Benito son los jugadores han llegado hasta La Planilla en las últimas semanas y a quienes Miguel Sola ya ha dado minutos de juego. Asimismo, el club riojano sigue trabajando en la posible incorporación de un jugador sub23 que dé ya por cerrada la plantilla. Los que no estarán en este partido son Morgado y Parla, dos de los pilares del Calahorra. Ambos se lo perderán por acumulación de tarjetas.

«Urbieta es un campo en el que nos tendremos que poner las pilas. Cuando se pueda jugar, habrá que jugar. Pero va a ser un partido de mucha disputa, segunda jugada, de estar muy atentos en la estrategia… Y ahí es donde tenemos que dar nuestro nivel máximo», señala Miguel Sola. El técnico destaca del Gernika que «es un equipo que tiene buenos futbolistas, que son capaces de jugar el balón. El otro día en Gijón lo hicieron francamente bien. En su campo,a partir de las segundas jugadas crean fútbol y crean ocasiones de gol. Entonces hay que estar muy metidos en el partido para poder cerrar los espacios donde puedan hacernos daño».

En principio, Arrondo no tendrá ningún problema para completar la convocatoria. Carracedo, que arrastraba algún problema tras un golpe en el último partido, y Abaroa, que ha entrenado a menor ritmo, son las únicas dudas, aunque es más que probable su presencia en la lista.

Se espera un gran ambiente en las gradas para vivir este encuentro. Y es que el Calahorra no vendrá solo a Gernika. Desde el colectivo 'Crianza Rojilla' se ha fletado un autobús de aficionados que acudirán a Urbieta a animar a los suyos.