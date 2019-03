El Gernika se atasca

Esta jornada 30 de competición en Segunda B no ha sido especialmente clarificadora en una zona baja que sigue altamente comprimida. Los equipos echan mano de la calculadora y hacen cábalas, pero lo cierto es que se ha agotado una semana más y la situación no ha variado apenas. Al menos para el Gernika, abonado al empate en sus últimos encuentros, un hecho que no está permitiendo a los forales escalar hacia la zona de permanencia. Aunque, como suele decir el míster Urtzi Arrondo, «sumar un punto es mejor que ninguno», y los blanquinegros al menos siguen en 17ª posición, manteniendo las distancias con sus adversarios.

Porque, si esta jornada se ha caracterizado por algo, ha sido por el tremendo equilibrio. La mitad de los encuentros han terminado en empate, y casi todos ellos han estado protagonizados por equipos que batallan en esa zona caliente de la tabla. Más aún, han sido enfrentamientos que han terminado sin goles. Ni Vitoria, ni Real Unión ni Izarra pudieron marcar en sus respectivos encuentros, finiquitados todos ellos con 0-0. Tampoco lo hizo la Gimnástica en Anduva, donde cayó ante el Mirandés por 1-0. Un resultado que entra dentro de los predecibles al ser los burgaleses uno de los 'gallos' de este Grupo II. De esa zona baja, tan solo el Tudelano ha podido sacar réditos tras su triunfo en Gobela (0-1) ante el Arenas, otro de los implicados en la lucha.

Con este panorama, y sobre todo por lo sucedido sobre el terreno de juego de El Requexón, el empate del Gernika ante el Oviedo B sabe a muy poco. Un triunfo al que se hicieron acreedores, sobre todo en la segunda mitad, pero que no llegó finalmente, hubiera permitido a los de Urtzi Arrondo igualar con el Real Unión, que ocupa el puesto de play-out, con 32 puntos. Pero el conjunto de la Villa Foral lleva varias semanas atascado. Desde que se impuso al Bilbao Athletic en Urbieta, no ha vuelto a ganar. Hace ya seis jornadas. Una derrota, la del derbi ante el Amorebieta, y cinco empates. Y ya van un total de 15 en esta campaña. La mitad de los partidos disputados por los forales esta campaña han terminado en tablas. Por difícil que pueda parecer, el Gernika no es el 'rey del empate' en el grupo. Ese 'honor' es precisamente para el Real Unión, que suma 17. Y el Leioa, que completó una gran primera vuelta pero que en la segunda ha perdido fuelle, también ha terminado 15 encuentros con empate. «Hemos merecido más en muchos de ellos», indicaba Arrondo, en una expresión que, desgraciadamente, se repite cual mantra en los últimos tiempos.

Pero lo más preocupante de este Gernika de las últimas semanas es que no logra convertir en goles las ocasiones que genera. Tan solo tres dianas anotadas en esta media docena de últimos compromisos ligueros. Una recompensa demasiado escasa para una batalla tan dura como la que libra el equipo dirigido por Urtzi Arrondo. «Muchas veces, se vive de sensaciones, pero la clasificación no marca las sensaciones, marca los puntos», señalaba el técnico blanquinegro antes del choque frente al Oviedo B. Una frase que bien puede resumir la situación del equipo. El juego, el carácter, la entrega… eso es indudable en este Gernika. Pero los resultados no van a la par de lo que el equipo demuestra sobre los terrenos de juego. Dándole la vuelta a la lectura de la situación actual, los gernikarras están completando una segunda vuelta con tan solo un borrón: el derbi de Urritxe. Ese es el único encuentro que han perdido desde que se inició esta segunda fase del campeonato. «Eso en Segunda B es muy difícil. Muy pocos equipos podrán decirlo», proclamaba Arrondo.

Con ese mensaje de optimismo encara el Gernika esta recta final de la competición en la que, al menos sobre el papel, el calendario inmediato que les espera no es especialmente propicio. Los forales se deben enfrentar en los próximos tres encuentros, de forma consecutiva, a UD Logroñés, Real Sociedad B y Mirandés. Dos equipos de la zona de play-off de ascenso y otro que aspira a colarse en ella. Duro. Al menos, los choques ante riojanos y burgaleses serán al abrigo de Urbieta, con la afición empujando, y donde los encuentros se igualan bastante por las peculiaridades del feudo foral. El propio filial txuriurdin puede dar buena cuenta de ello, puesto que salió escaldado del choque ante los vizcaínos (1-0). O el todopoderoso Racing de Santander y su arsenal ofensivo, que no pudo pasar de un 0-0 que por aquel entonces supo a victoria para los gernikarras.