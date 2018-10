«Después de nuestro gol, hemos estado temerosos», lamenta Arrondo 06:21 Urtzi Arrondo durante su rueda de prensa. / El Correo FERNANDO ROMERO Gernika Domingo, 28 octubre 2018, 22:48

«Ha sido una derrota inesperada». Así arrancaba su comparecencia tras el partido un Urtzi Arrondo contrariado tras el traspiés de Urbieta, donde el Gernika ha encajado su primera derrota como local, precisamente ante un rival directo en la zona baja de la tabla. «Teníamos toda la ilusión de ganar este partido, de que fuera un punto de inflexión. Lo hemos encarado bien, pero después del 1-0 hemos estado temerosos y hasta su empate no hemos estado cómodos. Desde ahí y hasta el segundo gol suyo han sido nuestros mejores minutos, hemos tenido opciones y estábamos metidos en el partido, pero en una contra nos han hecho mucho daño», analizaba.

«En la segunda parte te meten el tercero nada más empezar, precedido de una falta clarísima en el centro del campo que el árbitro no ha pitado, y te matan», se quejaba el técnico foral, para quien éste ha sido «un partido más en el que el árbitro toma una decisión que nos cuesta mucho. Llevamos varios partidos con decisiones puntuales que no nos están ayudando nada».

Arrondo trataba de buscar porqués a esta derrota ante el Vitoria, y a esa sensación de 'pasito atrás' que había dado su equipo tras marcar. «Habíamos hablado que el día que ganásemos nos iba a costar, porque te entra ese miedo a ganar, ese ansia de ponernos por delante. Hemos empezado bien pero luego se ha torcido todo. No hemos estado contundentes cuando ellos han apretado. Su segundo gol ha sido un mazazo», relataba. «Ha sido un querer y no poder. Hemos tratado de arriesgar para ganar, y hemos tenido algunas situaciones claras para meternos en el partido, aunque ellos también en alguna contra. La pena es que nuca sabremos cómo habría ido la segunda parte sin ese tercer gol».

«Ahora solo queda trabajar. Hemos venido con esa ilusión, pero el partido no ha salido como queríamos en su conjunto. Esto no cambia nada. Toca pasar el mal trago, animar a los chavales y seguir trabajando. No queda otra. Hay que creer el grupo», concluía.