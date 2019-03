«No estamos siendo decisivos en las áreas», lamenta Urtzi Arrondo 07:04 El Correo FERNANDO ROMERO Gernika Domingo, 31 marzo 2019, 22:40

El Gernika lograba ante la UD Logroñés un nuevo empate, el número 16 en lo que va de temporada. El quinto 0-0 en siete partidos. El tercer choque consecutivo sin marcar en Urbieta. Una retahíla que está lastrando al equipo foral, que no consigue escalar posiciones en la tabla. Esa falta de acierto está condicionando en exceso los resultados de los blanquinegros, que no ven premiadas con victorias sus buenas prestaciones. «En las áreas, no estamos siendo decisivos. Por muy buen partido que hagas, tienes que meter un gol más que el rival para ganar. Y si no metes ningún gol pero tampoco te lo meten, pues como hoy, empatas», señalaba con resignación Urtzi Arrondo tras el duelo ante los riojanos.

«Parece que siempre digo lo mismo, pero hemos tenido muy pocos partidos de malas sensaciones. Y sí muchos de buenas sensaciones, de partidos donde nos generen pocas situaciones... pero no estamos tan finos o acertados arriba, no tenemos ese jugador que tienen el Tudelano, el Real Unión, el Izarra… que lleve 10 goles y que te desatasque partidos de estos», proseguía el técnico. «Hay que exigirnos a todos. Igual que defendemos todos, el gol es responsabilidad de todos. Habrá que seguir insistiendo», añadía.

Pese a todo, el míster del Gernika daba por bueno el empate cosechado ante el Logroñés en un partido poco vistoso pero sí altamente competido. «Ha sido un empate justo, ha habido situaciones para los dos equipos. Nos vamos con un punto que es bueno. Hemos hecho un partido serio ante un muy buen rival que va a jugar playoff. Teníamos esas ganas de ganar, y te queda esa pena de no poder hacerlo», señalaba. «La sensación que nos queda es dulce por el punto, pero agria por la situación en la que estamos en la clasificación».

En este sentido, Arrondo apuntaba que «vemos lo que cuesta ganar todos los partidos, todas las semanas, los empates que hay... Los partidos se deciden por un gol, en detalles. Nosotros no estamos donde nos gustaría. Estamos donde estamos. Pero vamos a dar guerra hasta el final».

En cuanto al desarrollo del encuentro, el técnico de Beasain comentaba que «sabíamos que iba a ser difícil aguantarles, pero les aguantado. En estrategia no hemos estado acertados. No hemos tenido ninguna ocasión prácticamente clara, quitando algún remate de córner que hemos hecho». En lo que sí quiso incidir es en una acción muy concreta que, en su opinión, podría haber sido decisiva: «Sí que hemos visto una acción clara de penalti sobre Lander que no han pitado». «No nos han pitado un penalti a favor en todo el año, y no precisamente por no llegar al área. Porque en casa hay infinidad de situaciones, y no nos han pitado ninguno en todo el año», protestaba.