La Copa pone a prueba la solvencia de Gernika y Cultural de Durango Urtzi Arrondo (izquierda) e Igor Núñez (derecha) buscarán llevar a sus equipos a la siguiente ronda en este derbi. / Fernando Romero Ambos equipos llegan a este derbi 'vecinal' en el torneo del KO sin haber visto todavía portería, pero con mucha ambición FERNANDO ROMERO Amorebieta Martes, 4 septiembre 2018, 20:02

Este miércoles, Gernika y Cultural de Durango aparcan por un momento la competición liguera para medirse frente a frente en Copa. Un duelo entre equipos 'vecinos', con filosofías y estilos similares pero con matices, y conducidos por dos buenos amigos, Urtzi Arrondo al frente de los de la Villa Foral, e Igor Núñez, a los mandos de los durangarras. Un choque ilusionante que se disputará en Urbieta a partir de las 20.00 horas.

Entre comentarios, anécdotas y chascarrillos futboleros varios, los dos entrenadores muestran que van a por todas en este partido, aunque trastoque en cierto modo la preparación habitual que llevan a cabo -«no sé cómo hay equipos que están acostumbrados a jugar miércoles-domingo», comenta Arrondo-. Del mismo modo, valoran la «incomodidad, por decirlo de alguna manera» que supondrá el pase a la siguiente ronda, en la que el quien se imponga en Urbieta tendrá que desplazarse hasta tierras catalanas para medirse el día 12 al vencedor del Cornellá-Sant Andreu. Aunque eso no será, ni mucho menos, un obstáculo para que ambos se dejen la piel por ganar en Urbieta.

«La Copa es un premio a la gran temporada que realizó la temporada pasada el Gernika. Es una competicion especial ya que te hace vivir partidos emocionantes, en los que en función del resultado obtenido sigues adelante o no. El ambiente será precioso», señala el técnico anfitrión, Urtzi Arrondo. A su 'contrincante', este torneo le «trae muy buenos recuerdos de la temporada pasada». «Es un regalo a la buena labor realizada el curso pasado y supone un aliciente extra para los jugadores, y también para el cuerpo técnico», asevera. En este sentido, Igor Núñez incide en que «enfrentarnos a Gernika siempre es especial. Seguro que vemos una eliminatoria muy igualada y muy competida, con un ambiente sano de derbi entre equipos que comparten en alguna medida la filosofía».

Será un cara a cara entre dos equipos que, más allá de las buenas sensaciones que están transmitiendo sobre el verde, no terminan de encontrar la tecla clave, la del gol. Ninguno de los dos ha sido capaz de perforar la portería del rival en las dos jornadas disputadas, por muchas y variadas ocasiones que hayan tenido. No es algo que preocupe en exceso a ninguno de los dos técnicos, conscientes de que el curso es largo y los resultados acabarán llegando. En palabras del técnico de la 'Cultu', «somos dos equipos con vocación claramente ofensiva y que tenemos clara nuestra prioridad de marcar gol», algo que sin duda hará que «el partido sea muy atractivo de ver».

«Para la mayoría de nosotros, es una competición nueva. Estamos con muchas ganas y tenemos ambición de poder pasar a la siguiente eliminatoria y llegar hasta donde podamos. Además, en partido es en casa, se vivirá una comunión importante entre equipo y afición», desgrana Arrondo.

Rivales conocidos

En su análisis previo del partido y de rival, ambos preparadores coinciden en «conocer bastante» a su oponente, y no dudan a la hora de poner en valor las actitudes del contrario sobre el césped. Así, Urtzi Arrondo señala que «la Cultural es un equipo al que conozco bien, me he enfrentado a ellos los últimos años (con el Beasain)». «Tienen las ideas muy claras y saben a lo que juegan, son muy fiables, y así lo demuestran los resultados obtenidos las últimas temporadas», apostilla. Por su parte, Igor Núñez destaca del Gernika «su presión defensiva, muy fuerte, y unas transiciones muy rápidas que originan muchas situaciones de gol». «Tienen muy buenos jugadores y están muy bien dirigidos desde el banquillo por un entrenador al que ya conozco de los últimos años en Tercera», relata.

De lo que ninguno de los dos duda tampoco es de que Urbieta será una caldera, con dos aficiones volcadas con su equipo, y a las que lanzan un mensaje claro y directo: «Que acudan a Urbieta con la ilusion y el ánimo de ayudarnos a pasar la eliminatoria. Sera una noche bonita, nosotros pondremos todo de nuestra parte, y con su ayuda seguro que estaremos más cerca del objetivo», señala Urtzi Arrondo. Igor Núñez también se expresa en términos muy similares: «Nos gustaría mucho sentir el aliento de nuestra afición en Urbieta, que vengan a animarnos y a divertirse viendo jugar al equipo y sintiendo que tanto desde el banquillo como desde el equipo nos dejamos la piel para pasar esta eliminatoria».

Será un derbi de poder a poder, entre amigos y vecinos de Gernika y Durango, con el gol entre ceja y ceja para poder avanzar de ronda, y en el que los dos técnicos podrán contar con todos sus efectivos y que estará dirigido por el colegiado navarro Julio Fermnín Leo Ollo.