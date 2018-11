«Estamos capacitados para salir de ahí abajo», proclama Iñigo Pradera Pradera (izquierda) festeja con rabia el tanto anotado el domingo en Urbieta. / F. Romero El delantero blanquinegro, que estrenó la pasada jornada su cuenta goleadora, asegura que principal aspecto a consolidar es el apartado defensivo del equipo puesto que «estamos concediendo demasiado en esa faceta» FERNANDO ROMERO Gernika Jueves, 8 noviembre 2018, 18:41

El pasado domingo, el Urbieta, el Gernika no pudo pasar del empate ante el Oviedo Vetusta. El sexto de la temporada, el quinto que cosechan actuando como locales, en un duelo en el que el reparto de puntos fue un escaso premio par los de Urtzi Arrondo. La buena noticia, sin embargo, llegó de la mano del autor del tanto para los forales, Iñigo Pradera, quien al fin lograba estrenar su cuenta anotadora en el presente curso. Lo celebró con rabia, sabedor de que el equipo, y él mismo, necesita esos goles para poder dar la vuelta a una complicada situación. El atacante de Mallabia, que defiende por tercera campaña la camiseta gernikarra tras su paso por Basconia, Zamudio y las categorías inferiores del Eibar, se muestra confiado en el que el Gernika saldrá del pozo clasificatorio más pronto que tarde.

- El domingo celebró con euforia su gol. ¿Había ya muchas ganas de marcar?

- Sí, sí que tenía ganas de marcar. Ese gol hacía falta tanto para mí como para el equipo. La verdad es que estoy muy contento por empezar a ayudar al equipo y por meter el primero. Esperaba que ese gol nos iba a ayudar más de lo que nos ayudó al final, pero creo que será el arranque.

- Su gol es una buena noticia porque es un nombre más a sumar a la escasa nómina de goleadores de esta temporada.

- Es una faceta en la que tenemos que mejorar para empezar a ganar partidos. Porque está claro que de esta situación se sale metiendo más goles que el contrario. Pero el equipo está bien. Esperemos que sea un punto de inflexión entre una etapa y lo que está por llegar.

- ¿Cómo vive un delantero esa situación de sequía goleadora del equipo?

- No es que haya ansiedad. Sabes que es una situación en la que se necesitan los goles, porque sabes que sin ellos no ganas y no puntúas de tres en tres. Pero no hay ninguna ansiedad ni malestar por tener que meter goles. Sabes que hay que hacerlos, pero no tienes ninguna presión.

- El otro problema lo tienen en su propia área. Están encajando goles en casi todos los partidos.

- Eso es lo principal que tenemos que tratar de mejorar porque nos están metiendo demasiados goles. Estamos concediendo demasiado en ese aspecto. Estamos trabajando para ello, porque tenemos claro que si queremos sumar los tres puntos será a partir de conservar la portería a cero.

- La situación del equipo no es nueva para la plantilla… muchos ya conocen esta historia y cómo se salió de ella.

- Sí, hace un par de temporadas estábamos en una situación parecida a la que estamos ahora y lo conseguimos con creces. Estamos capacitados para hacerlo. Al final, fin de semana tras fin de semana, los partidos van pesando. Si en algún momento esta racha se alarga demasiado, pues al final tienes que empezar a hablar de otras cosas. Pero todavía estamos a tiempo de darle la vuelta tranquilamente. Tenemos que seguir como estamos hasta ahora. Todos sabemos, desde el 'mandamás' del club hasta los jugadores,l que estamos capacitados para hacerlo. Nosotros vamos a seguir trabajando para que el club termine donde se merece.

- ¿Cuál es la clave para conseguirlo?

- Si te supiera decir la clave… De esto se sale metiendo más goles que el contrario. Pero yo creo que lo importante es, sobre todo, conseguir mantener la portería a cero. Si lo hubiéramos logrado, habríamos ganado tranquilamente partidos.

- Oportunidades para conseguirlo han tenido, pero ha habido partidos muy claros que al final se han escapado.

- La verdad es que sí, que ha habido varios días en que todos nos íbamos al vestuario pensando cómo no nos habíamos quedado los tres puntos. Pero bueno, ya llegarán. Está claro que si ganas dos partidos, enseguida cambia la dinámica. Mentalmente, en estas situaciones, si lo llevas con calma, eso te da un plus.

- El borrón más importante fue esa derrota en Urbieta ante el CD Vitoria…

- El día del partido de Vitoria salimos incómodos, y eso se reflejó en el campo. No estuvimos como otros días.

- ¿Ha podido acusar el equipo el cambio de entrenador, tras varias temporadas con Jabi Luaces?

- Los entrenadores cambian, ninguno es igual a otro. El bloque es prácticamente el mismo, el campo es el mismo, el juego tiene matices pero es similar. No creo que haya muchas diferencias respecto a años anteriores.

- Después de dos partidos consecutivos en casa, les toca visitar un campo complicado como Las Gaunas, de donde las dos últimas campañas han salido goleados.

- El partido contra el Logroñés no es tal vez el más adecuado para empezar a remontar. Pero ya sabemos que en esta categoría cualquiera puede ganar a cualquiera, y nosotros vamos a intentarlo. Ya sabemos el club que es, los jugadores que suelen tener, su calidad... Esperemos que este fin de semana no hagan del todo bien su trabajo.

- Por motivos distintos, pero ambos equipos necesitan los tres puntos en juego.

- Sí, yo creo que será un partido bastante peleado porque los dos vamos a ir a ganar. Ellos están en una situación, a priori, en la que no se les esperaba. Y a nosotros nos ocurre un poco lo mismo. Necesitamos ganar. Los objetivos son diferentes, pero los puntos los necesitamos los dos equipos. A mí me basta con un 0-1, que sería una inyección de moral y serviría para quitarnos presión.