Arrondo: «La necesidad de ganar nos hace estar con angustia» 06:03 Arrondo, en la rueda de prensa posterior al partido. / El Correo FERNANDO ROMERO Gernika Domingo, 4 noviembre 2018, 22:22

Sensaciones contrapuestas las que mostraba Urtzi Arrondo en su comparecencia posterior al empate cosechado en Urbieta ante el Vetusta. Por un lado, la «satisfacción por el trabajo que hemos hecho, los jugadores se han vaciado ante el, probablemente, mejor equipo que ha pasado por aquí de largo», pero por otro, la resignación por encajar un gol en un nuevo desajuste defensivo. «Es un tema de concentración individual. Porque si viene el Oviedo y te mete en dos transiciones, lo puedes casi asumir. Pero en nuestro juego, que nos metan a balón parado y que rematen con el pie, es un error. Y ahí estamos, por esos errores. La necesidad que tenemos de ganar nos hace estar con angustia en los partidos», manifestaba el técnico foral.

«La primera parte ha estado muy disputada. Nosotros hemos llevado el peso del partido, pero la amenaza de ellos a la contra era muy importante. A pesar de que no la han concretado con ningún disparo a portería en todo el partido. Pero estaba ese riesgo, con gente con mucha movilidad. Nosotros hemos tenido nuestras opciones, aunque igual tampoco tan claras», desgranaba Arrondo. «Nos hemos puesto por delante, hemos tenido minutos buenos, la jugada del palo, ocasiones claras… sabíamos que el día que nos toque ganar íbamos a sufrir, pero antes de ese sufrimiento final ha llegado su gol en una acción de estrategia», lamentaba.

«A nosotros no nos lo ponen tan fácil. Si nos ganan en una disputa… pero han rematado con el pie. Te queda esa sensación de que no llegamos hasta el final optando», insistía el de Beasain sobre la jugada que supuso el empate de los asturianos. «Estábamos preparados para sufrir, pero… no nos han tirado a portería en la segunda parte, quitando el gol. Sí había sensación de peligro en fases, pero no nos han tirado».

La dificultad para anotar goles y el hecho de haber encajado en prácticamente todos los partidos es algo que está lastrando al Gernika en demasía. «Otro partido más recibimos, a nosotros nos cuesta meter más de un gol, de hecho no hemos metido, y te vas con la sensación de satisfacción por el trabajo hecho, por partido… El equipo se tiene que dar cuenta de que está a la altura. Estamos compitiendo bien, cerca de ganar, pero el fútbol está siendo caprichoso y estamos en en lado malo, negro del fútbol», concluía Urtzi Arrondo.