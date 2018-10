Arrondo (Gernika): «Estamos en una situación en la que todos los golpes son negativos» 04:56 Urtzi Arrondo atiende a los medios en sala de prensa / El Correo FERNANDO ROMERO Gernika Viernes, 12 octubre 2018, 23:38

Una semana más, Urtzi Arrondo acudía a la sala de prensa de Urbieta con la sensación de que a su equipo se le escapaba otra buena oportunidad de lograr la primera victoria de la temporada. Al menos, el Gernika logró salvar un empate 'in extremis' tras recibir el mazazo de Mugica en el 89'. «El gol llega en una jugada desafortunada. Pero hemos reaccionado bien, en una acción a balón parado hemos empatado. Hay que quedarse con eso, con la reacción del equipo, que lleva tres partidos recibiendo gol y empatando rápido», manifestaba. «Estamos en una situación en la que todos los golpes son negativos. Podía haber sido peor, pero hemos conseguido ese empate», añadía Arrondo.

«No hemos podido ganar, que teníamos esa ilusión. Pero no ha podido ser. En la primera parte no hemos estado mal. Nos ha costado arrancar, pero luego hemos estado bien. Hemos tenido ocasiones claras, pero no hemos conseguido meterlas. En la segunda parte, el partido se ha igualado más, hemos estado más incómodos que ellos, pero aún así no nos han generado ocasiones de gol», describía el técnico de Beasain.

Tras una primera mitad en la que terminaron con una inercia positiva, los blanquinegros salieron en la segunda parte «mentalizados para ganar, aunque sin tomar riesgos porque el partido iba a ser largo. Hemos tenido buenos minutos pero no hemos acertado». Del correcalles en que se convirtió al tramo final del encuentro, indicó que «la inercia de querer ir a por el partido les ha proporcionado a ellos opciones de ir a la contra en las que nos podían haber generado peligro».

«No me voy nada contento. Teníamos esas ganas de ganar. No es ansiedad, pero sí ganas de que el trabajo se vea reflejado con una victoria. Al final, un punto más, otro partido más que no perdemos en casa, ya son cuatro partidos seguidos. No es lo que queríamos pero es lo que nos ha tocado. Hay que quedarse con eso», indicaba.