Anduva, nuevo test para un 'nuevo' Gernika Pradera protege la pelota ante dos jugadores rojillos. / Avelino Gómez El conjunto foral, tras lograr la pasada su primera victoria del curso, busca dar la sorpresa en el siempre complicado feudo rojillo FERNANDO ROMERO Gernika Sábado, 24 noviembre 2018, 13:47

Aunque todavía resuenen los ecos de la pasada jornada, con arenga especial en el vestuario y victoria, el Gernika totalmente está centrado en el complicado encuentro que tiene para este domingo. Los forales visitan Anduva para medirse al Mirandés, cuarto clasificado y uno de los equipos con más billetes para estar en play-off a final de curso. Los de Urtzi Arrondo, liberados al fin de esa losa que era no haber podido estrenar su casillero de victorias, tratarán ahora de buscar un buen resultado lejos de Urbieta. «A nivel de confianza nos ha venido bien la victoria del otro día. Ahora, trataremos de hacer buen partido, competir y tratar de ganar en Anduva. Y si no se puede, al menos puntuar», señala el preparador de los gernikarras.

Como visitantes, los de la Villa Foral solo han logrado un empate, el conseguido en Sarriena casi con el partido acabado. El resto, todo derrotas. Es hora de empezar a corregir también este debe. Al igual que el de dejar su portería a cero, el otro importante lastre para los blanquinegros. «A nivel de puntos, sí que es cierto que solo hemos empatado uno de seis. En algunos partidos hemos merecido sacar algo, pero sí es verdad que para llegar a los objetivos no vale solo con puntuar en casa. Nosotros vamos con la intención de hacer un buen partido y ganarlo. Sumar sería un mal menor, aunque nos reforzaría en el sentido de enlazar dos partidos sin perder. Tenemos que intentar mantener la portería a cero y sumar desde ahí», afirma Arrondo.

Frente a ellos estará un Mirandés que no conoce aún la derrota en su casa (2 victorias, 4 empates). De hecho, no pierde en Anduva desde la pasada campaña, puesto que enlaza una racha de 14 partidos consecutivos invicto en su feudo. Además, los de Borja Jiménez querrán reponerse del tropezón de la pasada semana ante el Leioa. Cayó en el feudo azulgrana y cedió su tercera posición precisamente al cuadro de Jon Ander Lambea. Un factor que puede jugar a favor del Gernika es que los mirandesistas disputaron Copa Federación el miércoles, aunque ante la Arandina presentaron un once con muchas rotaciones. «Nunca se sabe dónde pueden estar los puntos. Cuando llevan una racha tan larga, algún día tiene que llegar el tropiezo, y por qué no este domingo. Empezaron con muchos empates en casa, aunque han ganado los últimos dos partidos allí. Vienen de haber perdido en Leioa. Buscaremos hacer un partido largo, estar vivos y competir hasta el final. En el momento que no vean claridad, pueden tener dudas y tenemos que aprovecharlo», manifiesta el técnico de Beasain.

«El Gernika no es un equipo para estar ahí abajo. Es verdad que aún no había ganado, pero lo hizo el pasado fin de semana y ante la Real Sociedad B. Pero estamos en Anduva y, se llame como se llame el equipo que viene, tenemos que ser dominadores siempre. Ahora mismo me preocupa mi equipo, mi puntuación y ser capaces de llegar a los puntos que queremos a final de temporada, no lo del resto», manifestaba en sala de prensa Borja Jiménez. El técnico rojillo no podrá contar para este partido con el delantero Claudio Medina, baja para varias semanas, y mantiene la duda de Galder Cerrajería, con una sobrecarga muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha.

Por parte del Gernika, siguen fuera del equipo por lesión Etxabe e Igor, y está la duda del joven Xabi Garai, con problemas en la rodilla. Tampoco estará uno de los principales estiletes del equipo, Ibon Enziondo, que ante la Real B vio su quinta amarilla. Del mismo modo, el propio Urtzi Arrondo tendrá que ver el partido desde la grada tras su expulsión ante el filial donostiarra, que le ha costado una sanción de dos partidos.