Aimar (Gernika): «Si ganamos un partido, seguro que será un punto de inflexión» Aimar conduce la pelota en el partido ante su exequipo, el Real Unión. / F. Romero El defensa de Leiza, llegado este verano desde el Real Unión, se siente ya plenamente integrado en Gernika. «La unión del vestuario es, sin duda, una de nuestras bazas», asegura. FERNANDO ROMERO Gernika Miércoles, 3 octubre 2018, 20:58

Hablar del Gernika y de su vestuario es hablar de una 'pequeña gran familia' formada principalmente por jugadores de la localidad y alrededores. Una filosofía particular, al igual que la de otros equipos como la Cultural de Durango, que puede llegar a sorprender en este fútbol moderno donde prácticamente todo vale. A la familia blanquinegra se unió este verano Aimar Sagastibeltza, defensa nacido en Leiza y que durante las últimas cinco campañas había militado en el Real Unión de Irun. A sus 34 años, es de los más veteranos del equipo, y desde esa perspectiva que otorga la experiencia analiza la situación del conjunto foral en este arranque de campeonato.

- Seis jornadas disputadas, y el Gernika sigue sin ganar en Liga. Se está resistiendo esa primera victoria.

-La verdad es que sí. Parece mentira que con los partidos que hemos hecho únicamente tengamos tres puntos en la clasificación. Pero ya sabemos cómo es el fútbol. Otras veces, cuando no te lo mereces, te llevas la victoria y los puntos, pero en este caso está siendo lo opuesto.

-Especialmente en los encuentros que han disputado en Urbieta...

-Así es, de los tres partidos de casa, sinceramente, dos de ellos los teníamos que haber ganado con cierta tranquilidad. Y el tercero, contra el Real Unión, fuimos bastante superiores también. Lo normal sería llevar, como mínimo, 7 puntos.

-Lejos de su campo, la situación también ha sido parecida.

-Contra el Bilbao Athletic, sí que es verdad que, aunque no llegaron mucho, tuvieron mucha efectividad. Y en Calahorra, más de lo mismo. Nosotros hicimos bastantes ocasiones como para sacar algo, y ellos con tres llegaditas que hicieron, estuvimos muy frágiles en esas tres jugadas y nos metieron las tres. Pero las sensaciones son positivas. Así que hay que agarrarse a eso y seguir en esta línea.

-Lo que comenta es algo muy similar a lo que afirma su técnico, Urtzi Arrondo. Los rivales están sacando puntos con muy poco y luego toca remar contra corriente.

-Casi siempre vamos cuesta arriba. Proponemos mucho, estamos haciendo muchas ocasiones, estamos haciendo muchísimas cosas bien, pero a la mínima nos está penalizando. Somos conscientes de que esto va por rachas. Pero estamos en la línea a seguir. Parece mentira que digamos esto teniendo solo tres puntos, pero es lo cierto. Las sensaciones dentro del campo, dentro del equipo, son positivas. Si ganamos un partido, seguro que será un punto de inflexión, a partir del cual el equipo ya cogerá más confianza y sacaremos mas puntos.

-El próximo partido lo disputan ante la Gimnástica de Torrelavega, un rival que atraviesa una situación muy similar. ¿Es un duelo clave?

-Nunca se sabe. Nosotros vamos a ir con esa intención de sacar los tres puntos allí, a sabiendas de que ellos están en una situación tan complicada como nosotros, y encima juegan en casa. Va a a ser uno de los partidos más difíciles de este inicio de Liga. No nos podemos confundir y pensar que será un partido fácil, porque sería empezar ya perdiendo. Ellos juegan sus bazas y el partido será complicado. Nosotros tenemos que mantener la confianza de que estamos haciendo las cosas bien y seguir en esta línea.

-¿Cómo definiría a su rival?

-Les vi en el primer partido de Liga contra el Real Unión en Irun, que fui a despedirme de mi exequipo. Sacaron un punto en un campo tan complicado como Stadium Gal, y me pareció un equipo muy agresivo, muy difícil de meterles mano, que concedía muy poco. Quizá no es un equipo al que le guste jugar el balón desde atrás o arriesgar mucho, pero es muy solidario. Luego, después de haberles visto en ese partido, sí que es verdad que me ha sorprendido la situación en la que están.

-El del domingo será un partido en el que las defensas tendrán un papel importante.

-Está claro. Parece que son los tópicos, porque siempre estamos diciendo las mismas cosas. Pero va a ser un partido que se va a decidir por pequeños detalles. Por algún error, por alguna falta de concentración, por alguna concesión… por cosas puntuales. Lo que tenemos que hacer es poner todo de nuestra parte para que la balanza se incline de nuestro lado y tener la cabeza fría, ya que que estamos haciendo las cosas bien y no tenemos que cambiar nada.

En este sentido, me quedaría con la reacción que tuvimos el otro día contra el Tudelano, por ejemplo. En la primera media hora, tranquilamente podíamos ir ganando, pero no fue así. Y nos meten ellos prácticamente en su primera llegada. Pero nuestra reacción fue muy positiva. Yo creo que nos tenemos que agarrar a esas cosas que estamos haciendo bien.

-Llega este verano desde el Real Unión, un club de aquellos llamados siempre a estar arriba. ¿Ha notado muchas diferencias tras su llegada a Gernika?

-No sabría decir exactamente las diferencias. Quizá sí que es verdad que en Irun está todo más profesionalizado: se entrena por las mañanas, la gente tiene dedicación exclusiva al fútbol, hay jugadores de fuera, como un inglés que han fichado ahora… es un vestuario donde hay mucha gente del País Vasco, pero su mercado no se cierra solo a Gipuzkoa, y eso le abre más opciones.

En nuestro caso, somos más humildes. Entrenamos por las tardes, hay mucha gente que está trabajando por las mañanas… Eso un hándicap en el sentido de que igual no le puedes dedicar al futbol el 100% en el día a día. Pero es una gozada ver cómo entrena la gente y la ilusión que hay.

-Eso es algo que siempre se comenta, que el Gernika es como una segunda familia...

-Sí. Tenía buenas referencias de cómo era el vestuario de Gernika y la gente, y he quedado encantado. Ya estoy integrado del todo y disfrutando mucho. Una cosa que sí me ha sorprendido es que casi todos en la plantilla sabemos hablar en Euskera, que no es lo habitual en un equipo del País Vasco. Es muy difícil que toda la gente sea 'de casa'. El ambiente es una gozada. La unión del vestuario es, sin duda, una de nuestras bazas.

-¿El objetivo para este año?

-El objetivo es el que es, asegurar la permanencia, y luego, sí se puede, ya se verá. Todos sabemos a lo que hemos venido y cuál es el objetivo común de todos. Y lo primero, ahora mismo, es empezar a ganar cuanto antes. Y si puede ser el domingo en Torrelavega, mejor que mejor.