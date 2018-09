Garitano: «Nolaskoain ha jugado enfermo»

Gaizka Garitano desvelaba que Nolaskoain jugó el partido «medio enfermo» aunque «se ha animado a jugar». Señala el míster de Derio que el actual central del Athletic sufrió «vómitos, no se encontraba muy bien». Además agravado por la lesión de Baqué en el tobillo «que puede ser grave», deslizó Garitano. Se une a la baja de Sancet en la zona ancha.

Garitano esquivó la pregunta de si seguirá Nolaskoain a sus órdenes: «No sé, no sé, depende del entrenador del primer equipo». Baqué encajó la suplencia: «Normal que se enfaden. Si buscara un novio de mi hoja sería Baqué. Es un chaval fenomenal con una progresión terrible», lanzaba.

El técnico del Bilbao Athletic se mostró «muy contento» con el partido, pese a reconocer que los primeros 25 minutos fue el Gernika el dominador «por la propuesta de ellos».

«El trabajo del equipo es muy positivo, estoy contento con los de delante y los de atrás. Somos el equipo menos goleado, el bloque de atrás es de ensalzar teniendo a tanta gente ofensiva», añadía un Garitano, que analiza la globalidad del bloque: «Valoro todo, ya el año pasado hacíamos muchos goles y encajando pocos, como el año pasado. No nos han hecho ocasiones de gol». Ahí emergió la figura de Vivian: «Ha hecho un partido increíble, tiene una proyección tremenda, con la cabeza muy bien amueblada».

Urtzi Arrondo | Entrenador del Gernika «Los goles los hemos regalado»

Urtzi Arrondo lamentaba el resultado en Lezama tras corroborar el Gernika cierto empaque en defensa: «Sabíamos que tendrían ocasiones, pero los goles los hemos regalado. Estábamos vivos en la segunda parte. Estaban incómodos sin balón, con Iñigo bajando abajo».

Un Bilbao Athletic que impone su calidad y mayor pegada: «A nivel de ritmo es difícil aguantar aquí, se hacen largos los partidos, es difícil sujetarles en la segunda parte, se plantan en el área con mucha gente. No nos han hecho goles en transiciones, que es lo que temíamos. Se les ve con otro ritmo y pegada, seguro que están en la zona alta», valora el míster del Gernika de los cachorros.

Un Arrondo que reconoce que «tenemos que dar importancia a las jugadas de estrategia, no estamos haciendo peligro, tenemos tiempo por delante». Sostiene el técnico foral que a «nivel clasificatorio no estamos dónde queríamos, pero no es por hacer malos partidos, estamos compitiendo». En este sentido sostiene que «los partidos de casa los hemos merecido ganar, hay que tener tranquilidad». Urtzi Arrondo espera que sin las urgencias de la Copa, que han provocado «semanas duras», se allane al camino. «No hemos tenido bajón por la Copa, han jugado todos los de la plantilla, hemos hecho cambios y hemos seguido siendo competitivos».