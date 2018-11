Balance de la jornada 12 Derrotas en Las Gaunas, El Sardinero y Anduva El Barakaldo tampoco pudo con el Calahorra en Lasesarre. / Mireya López Unos prepupuestos más altos y la mayor experiencia se dejaron notar en perjuicio de los conjuntos vizcaínos JAVIER BELTRÁN Lunes, 12 noviembre 2018, 11:21

La jornada 12 no era sencilla para la armada vizcaína. Los tres clubes más potentes de este Grupo II de Segunda B, UD Logroñés, Racing y Mirandés, testaban la competitividad de Gernika, Bilbao Athletic y SD Amorebieta. Tres derrotas en tres partidos de nota, donde las mejores plantillas, con presupuestos mucho más altos o más madurez ante la bisoñez de los cachorros, desnivelaron las desiguales balanzas.

El Bibao Athletic, tras esquivar los resultados adversos venciendo 6-0 al Izarra, no pudo con los últimos minutos intensos del Racing en Santander, que remontaron el gol inicial de Villalibre en el verde mojado de El Sardinero, su sexto, para vencer 3-1. «Me voy orgulloso pero cabreado», deslizó Gaizka Garitano, lamentando los nueve puntos esfumados antes ante Mirandés, Real B y Arenas: «El Racing es mucho Racing, ellos son hombres, nosotros aún niños», reconoció el técnico del filial.

La SD Amorebieta no pudo con el ciclón del Mirandés (2-0) con tanto de Galder Cerrajería y otro de Claudio Medina que atornillan en el puesto 18, con 9 puntos, a los Azules de Vélez de Mendizabal. En Las Gaunas la UD Logroñés regresaba a la senda de las victorias con un doblete de Antonio Asensio a costa de un Gernika que no termina de carburar (2-1) en un encuentro desigual entre dos plantillas con demasiada distancia técnica y más en su estadio. Los forales no abandonan el descenso.

La Cultural no pasó del empate ante el Real Unión en Tabira, con tanto de Txopitea, para desesperación de su técnico, que lo intenta todo para salir del atolladero: «Hemos vuelto a ser un equipo poco eficaz», comentaba Igor Núñez, en la tercera semana sumando para su equipo.

El Arenas, estaba lanzado de la mano de Jabi Luaces, tras sus victorias ante Bilbao Athletic y Tudelano, recibía a la Gimnástica y caía «de manera inmerecida», según deslizó su técnico, que encima perdió para los tres próximos meses a su ariete Jon Etxaniz por culpa de una fractura del maleolo. Una baja sensible que suma a las de Talledo y Matador. Un solitario gol de Vitienes fue cruel con los de la Margen Derecha, que mereció bastante más, rompe su racha positiva, y da oxígeno en la parte baja a los cántabros, rival directo de los representantes vizcaínos.

La SD Leioa va sin cadena. La Real Sociedad B tampoco dribló la racha del equipo de Lambea en Zubieta (1-2), ya quinto con 21 puntos, merced a los goles del enrachado Gorka Garai y del internacional por Guinea Gorka Luariz. El gol del talentoso realista Roberto López fue insuficiente y encajaron su primera derrota en la factoría txuriurdin.

El Barakaldo, con el último tropezón en Mareo ante el Sporting B, se cruzaba ante el Calahorra y volvía a llegarse un bofetón con un 1-2 inmerecido. Los fabriles, sobre todo por medio de Dopi, tuvieron opciones de al menos puntuar en Lasesarre. Ubis y Adrien Goñi, viejos conocidos en Bizkaia, atornillaron a los fabriles, que maquillaron el resultado el correoso volante Carles Marc Martínez ya sobre la bocina. El equipo de Larrazabal pierde algo de fuelle arriba y es tercero tras los gallos Racing y Mirandés, que van imponiendo su ley.