Dos derbis para endulzar la jornada Leioa y Bilbao Athletic, en el choque de Sarriena. / Juan Echevarria Previa 23ª Jornada El Cultural-Arenas y el Bilbao Athletic-SD Leioa marcan el fin de semana para la armada vizcaína, con especial atractivo para el duelo de Lasesarre entre Barakaldo y CD Mirandés JAVIER BELTRÁN Bilbao Viernes, 1 febrero 2019, 16:27

La jornada de sábado arranca con la Cultural, con la fecha hacia abajo en las últimas jornadas, con 1 punto de 21. Murió con las botas puestas en Anduva contra el Mirandés. Cinco partidos consecutivos perdidos para afrontar ahora en Tabira (16:45 h.) la visita de un Arenas que arrastra el lastre de encadenar nueve jornadas sin conocer la victoria, tras merecer más ante el líder Racing. Duelo de necesitados. Podrá debutar José Enrique, el delantero fichado esta semana para dar lustre al ataque del equipo de Luaces.

El Gernika, que noqueó el pasado fin de semana al Calahorra, lo que le impulsa con tres jornadas seguidas sin perder, se cruza en el Stadium Gal (19:30 h) al Real Unión, con la moral intacta tras vencer en Sarriena. Se producirá el posible debut de Ander Sáenz, cedido del filial de la Real. Destaca el excelente momento de Gorka Larruzea, que anotó dos tantos de falta directa al Calahorra.

Ya para el domingo, la SD Amorebieta, que sumó tres puntos de oro ante el Bilbao Athletic y cosechaba la primera victoria del 2019, se mide al Tudelano (16.00 h), un rival más que directo, con solo dos puntos más en la tabla, con el posible debut de Micaló. Iñigo Vélez de Mendizabal no puede contar con Mikel Martins, que se pierde el resto de curso por una rotura de ligamento cruzado. Iker Seguín comentó sobre el envite que «tenemos muchas ganas de seguir con la racha positiva e intentar sacar los tres puntos». Añade sobre la caras nuevas que toca «apoyarles y que nos ayuden mucho».

La SD Leioa, revelación del Grupo II con 37 puntos y rozando ya el playoff de ascenso, no pudo batir al Real Unión y se mide ahora a un Bilbao Athletic (17 h.) que cuenta con Solabarrieta sus envites en Lezama por victorias. Llegan tres fichajes esta semana para Lambea: Juan Mera, extremo izquierdo asturiano, ex de Sporting, Celta B, Racing de Ferrol y Teruel; el delantero senegalés Ibra Dieng, ex de la SD Amorebieta y CD Vitoria, que curiosamente fuese testado en Lezama el invierno pasado; y el también extremo Diego Manzano. Los tres podrían debutar este domingo en la factoría rojiblanca. Por los cachorros, Iñigo Muñoz ya reapareció en Urritxe, mientras que caía en la batalla Jon Sillero, que será operado del quinto metatarsiano.

El Barakaldo, que encadena dos derrotas ante Real Sociedad B y UD Logroñés, y sin ningún refuerzo invernal para Aitor Larrazabal, recibe al CD Mirandés, segundo en la tabla y rival directo por el playoff de ascenso. Un encuentro de alto voltaje. Rodrigo Sanz, del Calahorra, y Jon Gudiri, de la Real, han reforzado al de por sí potente equipo rojillo. Solo les separan tres puntos a ambas escuadras. La entidad de Miranda ponía a disposición de sus aficionados entradas para el encuentro en Lasesarre. Las localidades tienen un precio de 15 euros para adultos y tres para los niños de 6 a 13 años, gratis para los menores de seis. En Barakaldo es, además, Medio Día de ayuda al club.