Un derbi, un pulso y un reto Mireya López Previa 28ª Jornada JAVIER BELTRÁN Bilbao Viernes, 8 marzo 2019, 17:27

La jornada 28 para la armada vizcaína se sumerge, ya con la Liga bastante avanzada, con un derbi en Urbieta (Gernika-SD Leioa), un pulso de históricos en Gobela (Arenas-Real Unión) y un apasionante CDMirandés-Bilbao Athletic, con reto para los cachorros, como platos más suculentos.

Ibon Enziondo, extremo izquierdo del Gernika, se marchó de Urritxe con cinco puntos en el codo y un esguince cervical. No estará este sábado (16 h.) en Urbieta en el derbi ante la SD Leioa: «Solo chapa y pintura, en breve como nuevo, ojalá los tengamos para el equipo», señalaba con humor. Su técnico, Urtzi Arrondo, no podrá contar además con el sancionado Imanol Etxabe. «Sabemos que esto se decidirá al final, pero estos puntos ya no vuelven», comentaba el técnico foral, que no termina de salir de la zona roja ante un equipo azulgrana en el sector templado de la tabla, con Baleani, Etxeba e Iriondo lesionados. La derrota en Sarriena ante el CD Vitoria en Ellakuri escoció.

El Arenas se mide en un duelo de históricos al Real Unión (16 h. Gobela) con trayectorias paralelas. Los de Luaces son undécimos con 32 puntos y los fronterizos décimoterceros, con 31. Los socios areneneros podrán llevar un acompañante gratis para dotar de ambiente a Gobela en busca del impulso necesario rumbo a la Copa. Urkiza y Etxaniz siguen en barbecho, aunque los dos delanteros titulares del equipo de Juan Domínguez también están en talleres. No podrá disponer de Jorge Galán y Mikel Orbegozo, orillados para estas dos semanas por lesiones musculares.

Por su parte, la Cultural de Durango se sigue aferrando a las matemáticas en un curso que se sabía a priori muy exigente. Se enfrenta a la revelación del campeonato, la UP Langreo, quinto en la tabla, por detrás del Barakaldo (Tabira, 18 h.). El club hace un llamamiento para que las gradas durangarras presenten una buena entrada. «Este sábado tenemos una auténtica final en Tabira. Un partido en el que sólo nos vale sumar los 3 puntos y para ello necesitamos tu apoyo», lanza la entidad.

Para el domingo, el Bilbao Athletic, con Gorka Guruzeta y Peru Nolaskoain como refuerzos de lujo, se miden al potente CD Mirandés. El equipo de Solabarrieta casi consigue su sexta victoria ante el Sanse en Lezama desde su aterrizaje. Ahora se cruza fuera de casa en Anduva (17 h.) ante el segundo clasificado con el reto de lograr borrar las seis jornadas anteriores hincando la rodilla a domicilio: «Será un partido parecido al de Logroño, necesitamos ganar fuera», señaló el técnico ondarrutarra. En el Mirandés militan excachorros como Kijera, Cerrajería, Yanis Rahmani y Odei Onaindia, que causa baja por lesión. Solabarrieta recupera a Iñigo Vicente, mientras que Sancet, Baqué y Seguín siguen de baja.

La SD Amorebieta suma y sigue en su afán por alejarse de cualquier atisbo de peligro. Suma ocho encuentros sin perder tras noquear 3-1 al Gernika en el derbi de Urritxe. Se mide en el mediodía del domingo (12 h.) al filial del Oviedo, en el que varios de sus jugadores alternan con el equipo de Segunda. El golazo de Iker Bilbao del pasado sábado desde larga distancia ante el Gernika es candidato a mejor gol de la jornada en Segunda B por la FEF. «Buen gol, aunque tiene el mismo valor. Tenemos que seguir sacando puntos y ganando«, lanza el propio centrocampista de los azules, único equipo del Grupo II que no ha perdido en esta segunda vuelta: »Estamos bien defensicamente y con más opciones y fluidez arriba«, relata Iker Bilbao. En Oviedo será otra historia: »Sabemos que será difícil, ha estado arriba casi toda la temporada«, desliza el volante.

El Barakaldo recuperaba el equilibrio al vencer al colista Cultural de Durango en Lasesarre. Asentados en la zona noble, con cinco puntos sobre el quinto UP Langreo, espera al CD Vitoria este domingo de nuevo en su estadio (17 h.). Álvaro Barbosa ha afirmado que se quitó «un peso de encima» con su primer tanto del curso frente a la 'Cultu'. Un club fabril sumido en pleno proceso electoral (el 7 de abril se votaría en caso de que se presentaran dos candidatos) y sobrevolando su conversión a SAD. Aitor Larrazabal no pudo fichar en el mercado invernal. Confía el club en aguantar el club con la plantilla actual, que suma 47 puntos, uno menos que el tercero, UD Logroñés, que recibe a su vez al penúltimo Gimnástica.