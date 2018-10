Cultural y Gernika necesitan un espaldarazo Arenas y Bilbao Athletic protagonizan el único derbi vizcaíno de la jornada. / Juan Echevarria JAVIER BELTRÁN Bilbao Viernes, 26 octubre 2018, 16:54

La décima jornada de Segunda División B depara dos partidos más que interesantes para encarrilar un despegue en la tabla que se resiste demasiado para Cultural, último en la clasificación, y Gernika, antepenúltimo, aunque a tiro de piedra de un Tudelano que encabeza los puestos de salvación. Los durangarras se miden el sábado en Tabira a las 16:45h al Sporting B, que pelea por alcanzar la zona de play-off, mientras que el equipo foral recibe al CD Vitoria, que le antecede en la zona roja, el domingo a las 17:00h en Urbieta.

Dos envites vitales, aunque lógicamente no definitivos porque restan tres cuartas partes del calendario para concluir este Grupo II de Segunda B. Los de Igor Núñez esperan no errar en su cancha tras el último varapalo en Langreo. No desisten en su propósito de lograr su primer triunfo, más aún ante un complicado rival como el filial asturiano.

A Urbieta regresará el delantero local Koldo Obieta, y de nuevo se espera que Mikel Abaroa pueda ser un revulsivo tras rescatar dos últimos empates, de los cinco globales, en el minuto 90. Es baja en el conjunto de Gordobil, filial del Eibar, el potente delantero Ibrahima Dieng por una rotura de clavícula producida ante el Leioa.

Además, el resto de la armada vizcaína sigue su curso. En la jornada del sábado, el Leioa, sin el central zurdo Adrián Crespo por sanción, juega a las 16 h. en tierras asturianas ante el Oviedo B. En las instalaciones de El Requexón, los hombres de Jon Ander Lambea deberán vigilar a Ernesto, máximo goleador del filial carbayón, con cuatro tantos, seguido por Lolo y Casi, ambos con tres. Un Leioa, que recupera a Martín Bengoa, bien colocado con 14 puntos, noveno con los mismos que el quinto, el Bilbao Athletic, tras sellar dos empates a un gol contra el C.D Vitoria y Gernika.

Cierra la jornada de este sábado el derbi de Gobela (19 h.) entre el Arenas de Luaces y el Bilbao Athletic de Gaizka Garitano. La pizarra será protagonista en la jaula arenera. Por los locales, sigue de baja Nacho Matador, al que se unió el arquero Txemi Talledo, lesionado ante el Real Unión en el Stadium Gal. Por los cachorros, Sancet, Baqué, operado esta semana de su ligamento cruzado, más Gorka Pérez, con una luxación de hombro ante el Mirandés, y Seguín, no serán de la partida. La racha del filial rojiblanco, 1 de los últimos 12 puntos, no se corresponde al juego desplegado y a las oportunidades generadas. El duelo está servido y la emoción garantizada en un derbi en el que Peru Nolaskoain será titular.

Ya para el domingo, además del envite en Gernika, el flamante segundo clasificado, Barakaldo, recibe en Lasesarre (17 h.) al imprevisible Langreo. Es baja Galán, por su luxación de hombro, mientras que regresa el sancionado Picón. Los de Larrazabal siguen sólidos y acorazados atrás a pesar del rosario de lesiones, sobre todo en la zaga, y sacando un notable rendimiento a sus goles canjeados en puntos, 20 hasta la fecha. Solo el Racing le tose.

Cierra la jornada un envite exigente en Las Gaunas (18 h.) entre la UD Logroñés, que parece que va saliendo del sótano (13 puntos) y la SD Amorebieta de Iñigo Vélez de Mendizabal, con 8. Los socios del conjunto riojano pueden entrar con un acompañante gratis, medida ejecutada para que el mítico estadio, ahora al otro lado de la autovía, ofrezca una buena imagen. Una UDL que encadena, tras vencer en El Malecón, cuatro encuentros sin encajar un gol y diez puntos de doce posibles. Un hueso duro para un Amorebieta que espera abandonar la zona comprometida.