Una final antes del parón Luis Palomeque Cultural Durango - Gimnástica Buena parte de las opciones de permanencia para la Cultural pasan por derrotar a la Gimnástica, rival directo de los blanquiazules FERNANDO ROMERO Durango Miércoles, 17 abril 2019, 20:02

La derrota del pasado domingo en el Ciudad de Tudela truncó la buena racha de una Cultural de Durango que, pese al tropiezo, sigue con opciones e inmersa de lleno en la lucha por la permanencia. Las distancias sobre la zona 'segura' se mantienen. Pero el problema es que queda una jornada menos, y cada vez el margen de maniobra es menor. En su siguiente compromiso liguero estarán en juego buena parte de las opciones de permanencia de los durangarras. La Cultural afronta un duelo directísimo ante la Gimnástica de Torrelavega este jueves en Tabira (18:00h) en el que solo vale la victoria.

Igor Núñez, quitando presión a los suyos, considera que si bien el choque es importante, no lo es más que duelos pasados. «Todos han sido claves, los que nos han traído hasta aquí. Si no hubiéramos sumado todos estos puntos de estas últimas jornadas, no estaríamos hablando de que este partido es clave. Los anteriores han tenido la misma que éste y la misma que el siguiente», afirma. En este mismo sentido, el técnico blanquiazul sostiene que «de poco nos serviría ganar a la Gimnástica y perder los siguientes. Es un partido más, que va a dibujar un escenario nuevo. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser capaces de adaptarnos a ese nuevo escenario, bien porque ha acabado de forma positiva o bien porque ha acabado de forma negativa el encuentro».

Cultural de Durango y Gimnástica de Torrelavega ocupan posiciones de descenso directo, separados por tan solo un punto, 30 para los cántabros por 29 de los vizcaínos. Precisamente el punto que lograron sumar los gimnásticos en el derbi regional ante el líder, el Racing de Santader, en El Malecón, saldado con un empate sin goles. Un resultado que, si bien les sirve de poco, sí que les habrá reforzado moralmente. Los vizcaínos, mientras, cayeron por la mínima en Tudela, una derrota «dolorosa e injusta» en palabras del técnico de los de Tabira. «Cuando estás dominando y tienes aproximaciones, si no metes, el partido siempre se mantiene vivo. Y puede ocurrir lo que ocurrió. Que habiendo sido merecedores de estar cerca de la victoria, te vienes con la derrota y con la decepción de que te has traído un castigo excesivo», desgrana Núñez.

La Cultural de Durango, olvidado ya el tropiezo navarro, buscará retornar a la senda de la victoria para sobrepasar a los de Damián Mori en la tabla y colocarse un poco más cerca del objetivo. Los blanquiazules ya saben lo que es ganar a la Gimnástica, puesto que durante la primera vuelta lograron imponerse en el feudo cántabro (1-2), en la que por aquel entonces fue la primera victoria que lograron lejos de Tabira. Al calor de su afición, tratarán de repetir triunfo para sumar tres puntos vitales y mantener el average particular a su favor. «Ellos son un equipo que intenta hacerse fuerte en defensa y salir rápidamente a los espacios que deja el rival, para atacar a partir de ahí. Debemos contrarrestar sus salidas rápidas, ser dueños del balón, jugar en su campo e intentar estar cerca siempre de su área para estar constantemente amenazando su portería», avanza el míster. «Intentaremos controlar ese rango de espacio que solemos dejar a nuestra espalda y, a partir de ahí, si conseguimos neutralizarlo, tendremos medio partido ganado», añade optimista.

El choque ante los cántabros, sin ser definitivo, sí que puede marcar el devenir de la Cultural de forma importante. Los jugadores deberán saber manejar la presión y entrar en el partido con confianza, algo que ya han demostrado en multitud de ocasiones. Lo que es seguro es que será un encuentro en que se resolverá por detalles, y ahí es dónde tendrán que estar más atentos que nunca. «Es una de las características de esta categoría. En todos los partidos, las diferencias son mínimas. Ganar por mas de dos goles es una excepción», señala el técnico de la 'Cultu'.

«Tener esa sensación de que te vas acercando y de que la posibilidad de salvar la categoría es real pasa siempre por resultados positivos. La racha que llevamos no es casualidad. Es fiel reflejo del rendimiento que damos en el campo, y este partido tiene que ser uno más en esa línea», lanza Igor Núñez.