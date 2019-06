Con el corazón no le es suficiente al Barakaldo

«El partido ha sido una batalla sin tregua»

Aitor Larrazabal masticaba la tristeza de la eliminación y al mismo tiempo exhibía el orgullo por haber llevado al Barakaldo a la fase de ascenso con un equipo que ayer se partió el alma en el Rico Pérez en busca de un sueño del que le despertó bruscamente el Hércules. «El partido ha sido una batalla sin tregua», dijo a la conclusión de un encuentro en el que sus muchachos se vaciaron y acabaron estrellándose contra el muro alicantino. Tan alto como sus ganas de dar la campanada en un estadio que solo escuchó el ruido de petardos tirados por una afición feliz. «Estoy satisfecho con el trabajo de los chicos. Es una plantilla con 17 jugadores nuevos y en el once titular ha habido cuatro futbolistas que el año pasado estaban en Tercera. Dimos un paso en la liga y tuvimos el premio de clasificarnos para este play-off. Nos vamos sin haber perdido», expuso el técnico del conjunto fabril, consciente de que sus chavales pusieron mucho corazón y poco fútbol en el césped.

«Estoy triste porque no hemos logrado el pase, pero orgulloso de mis jugadores», comentó en modo de resumen Larrazabal, quien defendió la entrega del equipo en todo momento y no dejó de recordar aquel acierto de Benja que cambió el rumbo de una eliminatoria que pintaba de maravilla para los fabriles. «Ahora nos damos cuenta de la importancia de los detalles, como el gol encajado en Lasesarre. Pero hemos competido dignamente y es una pena que el equipo se quede sin premio. Y también los aficionados, que se han desplazado para animar a los chicos y ahora regresan a casa de vacío. Me quedo con la manera de competir -insistió-. Hemos peleado cada balón y el rival que nos ha eliminado no ha podido ganarnos en ninguno de los dos partidos», recordó el técnico.

«Sin ocasiones claras»

Larrazabal admitió con naturalidad que al Barakaldo le faltó fútbol y pisar con más determinación el área rival, donde sus hombres apenas exigieron a Falcón. «Es cierto. No hemos tenido la capacidad de trenzar alguna jugada que hubiese podido ser digna de una ocasión clara. Ha habido un tiro de Dopi, otro de Barbosa y una acción por la derecha a la que no llegó Villacañas... Esporádicamente nos acercamos», manifestó el de Loiu. Recordó que disfrutaron de varias en Lasesarre, y muy buenas, pero que no supieron cerrar el cruce y volar.

El técnico constató que el Barakaldo pone así «punto y final» a su temporada, y de nuevo remarcó que «para nosotros ha sido un premio jugar este play-off».