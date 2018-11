Unai Bilbao: «Lo de Nolaskoain me hace una ilusión increíble» Unai Bilbao ha cambiado Lezama por México. / Ignacio Pérez JAVIER BELTRÁN Bilbao Martes, 27 noviembre 2018, 17:52

El excentral del Bilbao Athletic Unai Bilbao, de 24 años, firmaba en agosto por dos temporadas con el Atlético San Luis de México, de su Segunda División, en una aventura en la que puede escalar a la máxima categoría. Su equipo se ha clasificado para la final de la Liga Ascenso MX. Apeó en semifinales a Atlante pese a perder por 2-0 en la vuelta disputada en Cancún. En el 3-0 de la ida anotó el zaguero barakaldés. Ahora se mide al Dorados, con el mito Diego Armando Maradona en su banquillo, a doble partido, este miércoles y el sábado. «Es leyenda del fútbol», señala en una charla con El Correo.

-¿Qué tal su adaptación a México después de tres meses y pico de estancia?

- La adaptación es muy buena, la verdad, contentísimo. Desde el primer minuto la gente es muy cercana, ayudando a todo momento a los jugadores que veníamos de fuera. Por ejemplo, cuando no teníamos coche o no teníamos casa. Todos se han portado muy bien con nosotros y en cuanto a la adaptación a la vida, a su estilo, a la comida, todo perfecto. Una adaptación muy rápida.

-Usted es titular fijo, como en el Bilbao Athletic, en el eje de la zaga del Alético San Luis, fijo en las alineaciones de Alfonso Sosa en los 18 partidos disputados por San Luis, con 14 de Liga y los cuatro de playoff. ¿En qué cree que ha mejorado respecto a su experiencia en Lezama?

- No sabría decirte, es un fútbol diferente. Se parte más el estilo de juego, es más de ida y vuelta, con muchas contras. Es un juego muy físico y te exige cosas que hasta ahora no me habían exigido. Hay menos orden que en España. No sé si he mejorado, pero me he aclimatado a jugar aquí.

- Ahora se mide al equipo de Diego Armando Maradona, el Dorados, con una brutal repercusión mediática a nivel mundial... ¿Cómo lo encaja?

- Es una leyenda del fútbol, las cosas como son, es historia, pero no nos centramos en el entrenador, sea Maradona o quien sea. Estamos mucho más centrados en el partido en sí y cómo son los Dorados. Sí es verdad es que con la llegada de Maradona han cambiado radicalmente. Cuando llegó a Sinaloa creo que estaban con tres puntos o cuatro y lo ha metido sobrado en liguilla, al playoff y a la final. Les ha dado un cambio brutal. Nos fijamos más en sus jugadores y cómo juegan.

- Desde la distancia, ¿cómo está viendo a los centrales del Athletic, sobre todo a sus excompañero Peru Nolaskoain?

- Lo de Peru me hace una ilusión increíble. Suelo hablar con él de vez en cuando, y la verdad es que me sorprende porque no había jugado nunca de central, no por el hecho de que no tenga capacidad. Tiene cualidades de sobra. De hecho, está demostrando que cada vez que juega lo hace muy bien, además con goles. Está muy contento, lógicamente.