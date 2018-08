Tudelano, primera estación del Bilbao Athletic 2.0 Los cachorros estrenan el curso este sábado en Lezama. / Ignacio Pérez Los de Gaizka Garitano arrancan la campaña frente a al curtido equipo navarro, con varios ex de Lezama en sus filas JAVIER BELTRÁN Bilbao Viernes, 24 agosto 2018, 17:27

Se levanta el telón en las instalaciones de Lezama (sábado, 16:00 h.) con la puesta de largo de un Bilbao Athletic 2.0, rejuvenecido y en plena transformación para ir dando luz verde a las nuevas generaciones. Es ley de vida. Delante, un Tudelano más veterano, con hechuras, que responde al primer escalón de un club convenido y amigo. Se podrá ver en acción a los nuevos fichajes: Arrieta (Real B), Luego (Amorebieta) y el regreso del eléctrico Jurgi Oteo, desde el Barakaldo. El panorama promete. Son baja los lesionados: Gorka Pérez, Víctor San Bartolomé, Seguín y Asier Benito.

Pero en el verde no hay amigos, en sus filas militan además ex del Athletic como Ion Vélez, de 33 años, que formara en su día pareja con Fernando Llorente en la punta de lanza de San Mamés, y Néstor Salinas, cedido del Mallorca en la capital de la ribera navarra después de militar en Mirandés en Segunda y pasar también por las filas de la Ponferradina. El tercer rojiblanco es el lateral zurdo Julen Arelllano, a quien el Athletic fichó del Barça juvenil y que no terminó de cuajar en Lezama ni tampoco en Tajonar, a donde regresó después sin apenas acaparar transcendencia en el Bilbao Athletic. En Tudela espera catapultarse. También figura en su plantilla un cuarto ex cachorro, el central zurdo Diego Royo, ex de Bilbao Athletic y Arenas. El equipo gobernado este curso también por Iñigo Valencia acabó la pretemporada goleando 1-7 al Cortés con tres tantos de Tony Gabarre. En su arco se coloca el veterano Mikel Pagola, que ha pasado por trece equipos en su dilatada carrera.

Por su parte, Gaizka Garitano alineará el primer once de la campaña, que no tiene por qué coincidir mucho con el que acabe el curso. Las atracciones serán los repescados del primer equipo Iñigo Vicente, Iñigo Muñoz y Asier Villalibre, cortados por Berizzo en el stage, y llamados a ser el sostén ofensivo del filial junto a Asier Benito. Además de ver ya en Segunda B al internacional Sub19 Oihan Sancet, al que muchas miradas estarán posadas por las exceptativas que genera, más Unai Vencedor y Asier Córdoba.