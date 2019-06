Tascón será el nuevo Villalibre Tascón conduce la pelota durante un partido en Urritxe. / F. Romero JAVIER BELTRÁN Bilbao Martes, 4 junio 2019, 20:02

Aunque de muy distintas características que el Búfalo Asier Villalibre, Andoni Tascón será el nuevo 9 del Bilbao Athletic después de foguearse con prestancia en su última campaña como cedido en el seno de la SD Amorebieta. El delantero de Uribarri, de 20 años, fue la gran sensación del equipo azul junto a Mario Soberón, cedido en enero desde el Racing. Tascón ha marcado 12 tantos, aunque le computan 10 porque dos quedaban en el alero por atribuirse finalmente a propia puerta.

La promoción al primer equipo de Villalibre, renovado por cuatro años con etiqueta profesional, la marcha de Asier Benito al Eibar, donde será cedido a su vez a Segunda División, y la lesión de ligamento cruzado de Gorka Guruzeta, que reaparecerá por el mes de noviembre, deja la senda expedita a un Tascón más hecho, con galones y confianza en los terrenos de Segunda B. Peleará con Joseba Etxeberria de máximo responsable por el puesto con el espigado Ewan Urain, que ha descollado en el Basconia con 14 goles, amparado en unas características muy diferentes, ya que el prometedor 'killer' Rubén Azcona repetirá, de momento, en el segundo filial.

'Tasconeti' le llama con cariño su hasta ahora entrenador en el Amorebieta, Iñigo Vélez de Mendizabal, que ensalza a su ya expupilo: «Le ha venido muy bien esta cesión. Venía de jugar en Tercera con el Basconia. Es muy rápido, en la primera vuelta nos dio mucho, fue clave pese a que solo hicimos 16 puntos. En la segunda, Soberón (7 goles) e Iturraspe (5 tantos) le acompañaron bien», relata el técnico vitoriano, que repetirá de nuevo como responsable del equipo en Urritxe, donde es consciente de que deberá confeccionar «obreros en ingenieros».

Destaca Vélez de Mendizabal del cachorro Tascón que se formase en el Danok Bat, que «puede jugar solo en punta o acompañado. Acertó con su cesión». Advierte, en cambio, que no se le puede comparar con Villalibre: «Es muy distinto, no es un rematador como Asier. Quizás no meta 23 goles, pero puede que 17. Puede jugar de delantero de referencia, porque aunque mide '1'20' (exagera por su 1'75), utiliza muy bien el cuerpo. Genera ocasiones y penaltis», destripa el míster alavés, que fue a su vez un delantero de patas largas y clase con pasado en Segunda División con Eibar, Numancia y Xerez. Para Vélez, Tascón será «un hombre importante» para Joseba Etxeberria, quien curiosamente fue también míster de los azules antes de su etapa en el Tenerife.