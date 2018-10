Tarsi: «Ziganda y Garitano han intentado echarme una mano» Tarsi es perseguido por Mikel Rico durante un entrenamiento en Lezama. / El Correo El exrojiblanco, que se quedó sin equipo al límite del mercado de fichajes, trabaja con el Tudelano a la espera de una oferta atractiva JAVIER BELTRÁN Bilbao Martes, 2 octubre 2018, 17:19

Tarsi Aguado Arriazu, excentrocampista del Real Zaragoza y Bilbao Athletic, de 23 años, se pone en forma enrolado en los entrenamientos del Tudelano para, en cuanto le salga un destino atractivo, salir pitando. Casi ficha por el Alcorcón de Segunda y por el Cartagena, del que se quedó descabalgado sobre la bocina del mercado veraniego. Se confiesa para El Correo.

- Vaya veranito...

- Sí, la verdad que ha sido de mucha intriga y muchos nervios; pensaba que iba a ser corto, pero se ha alargado.

- El Alcorcón se esfumó con el tema del tope salarial y el Cartagena por no liberar una ficha. Vaya faena...

- La opción del Alcorcón fue al principio de verano, y al final por el tema del límite salarial no se pudo llevar a cabo. La Segunda División ya la conocía del Real Zaragoza, donde pude jugar bastantes partidos en esa categoría, pero nunca he pertenecido a una plantilla de Segunda. Tampoco soy jugador profesional con el tema de ficha y contrato. Queríamos hacer una buena temporada con el Bilbao Athletic, que se hizo, y esperaba pisar esa categoría.

-¿Lo del Cartagena en el último segundo, cómo se explica?

- El Cartagena nos pasó una propuesta de contrato que iba hacia adelante. Lo único que tenían que hacer era reunirse con un jugador para darle la baja y yo ocupar esa ficha. Era ya el último día de mercado y no llegaron a un acuerdo entre el jugador y el club. Me quedé sin poder fichar y sin equipo.

- Anteriormente manejó ofertas de Chipre, de Polonia, muchas de Segunda B... ¿No le convenció ninguna?

- No. Al final, lo que buscábamos en Segunda B no se acercaba o no era lo que pedíamos por la temporada que había hecho y para seguir creciendo como jugador. En el extranjero, alguna oferta era atractiva por ser de Primera División, pero económicamente no daban los números como para trasladarme fuera.

-Ahora se entrena con el Tudelano, al lado de su casa, para mantener la forma.

- Sí, en cuanto me pasó lo del Cartagena me puse en contacto con el presidente y el entrenador del Tudelano. Les propuse la opción de poder entrenar con ellos y me abrieron las puertas. Se están portando muy bien conmigo. Me sirve para tener al menos una rutina semanal de entrenamientos y estar dentro de un grupo, con carga de trabajo.

-¿En el Athletic le dieron alguna explicación para quedarse cortado, al margen de la edad?

- No me dijeron ningún motivo, solo que estaban muy contentos con el rendimiento que había dado estos dos años atrás, con el comportamiento que había tenido, que había sido un ejemplo para los jugadores de la plantilla y para todos los trabajadores de Lezama. También que en cualquier tipo de problema que me surgiera me iban a echar una mano. La verdad es que salí muy bien.

-¿Con qué se queda de su periplo en el Bilbao Athletic?

- Me quedo, primero, con el club, que la verdad que es un club que tienes que estar dentro para ver lo grande que es. La gente que envuelve Lezama, sus instalaciones que son impresionantes, los místers, los compañeros... y la suerte que he tenido de jugar muchos partidos las dos temporadas. Me hubiese gustado ascender con el equipo a Segunda, pero no se pudo. Se quemó una etapa.

- ¿Qué tal sus relaciones con Ziganda y Gaizka Garitano?

-Muy buena. Con los dos tuve una relación muy buena durante el año de cada uno. Sigo en contacto con ellos y tengo relación. Ambos se han interesado por mi situación y me han intentado echar una mano, llamando a equipos o hablando ellos de mí en otros clubes. Estoy muy agradecido.

- Viendo que Unai Núñez, Nolaskoain, Córdoba... se han asentado en Primera tras compartir alineaciones, ¿no siente un poco de envidia sana?

- Siempre que a un compañero lo ves en Primera es una alegría máxima. Piensas también que si te hubiese pillado más joven, a lo mejor podría estar ahí. Me alegro mucho cada vez que alguno de ellos juega de titular.

- ¿Qué cree que le ha faltado para dar ese salto, quizás el overbooking en el centro del campo del primer equipo?

- La posición de mediocentro ha estado muy poblada por jugadores con contrato y con experiencia. Otra gente no ha podido quedarse o ha salido cedido. Pero no sé decir por qué no he llegado, quizás no era el momento y en otro contexto me hubiese tocado jugar algún partido en el primer equipo.

-El relevo viene empujando con los Sancet, ahora lesionado, y Vencedor. ¿Qué le parecen ambos?

-Les vi en el Juvenil de Honor y coincidí con ellos en lo de la Premier U23. Son grandes futbolistas para la edad que tienen, con mucha personalidad y mucho futuro. Puede ser que sean tranquilamente jugadores del primer equipo.

-¿Salir al extranjero es la opción más factible ahora mismo para Tarsi Aguado, comprobando lo bien que les va a Iker Guarrotxena y Angulo en Polonia, o a Unai Bilbao en México?

-Pues no descarto nada. El tema en España está parado. En Segunda toca esperar al mercado de Navidad, y en el caso de Segunda B, que justo en un buen equipo se lesionara un mediocentro para coger esa ficha. La otra opción es el extranjero, que se está valorando si llega una oferta atractiva.