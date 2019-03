Solabarrieta: «Es de agradecer la actitud de Nolaskoain y Guruzeta»

Aritz Solabarrieta, técnico del Bilbao Athletic, comentó que se sentía «muy contento» con el partido de su equipo ante el Arenas, que refrendaba el empate cosechado en Anduva. «Ha sido una continuidad de tener el control, el dominio, saber por dónde atacar. Hemos hecho muchas ocasiones para ganar, hemos tenido buenas fases de juego», lanzó.

Los refuerzos de Nolaskoain, de central, y Guruzeta, arriba por la banda derecha, se fajaron ante el Arenas: «Todos los jugadores que están en el Athletic tienen nivel para jugar, es cierto que Peru y Guruzeta están viniendo con nosotros y el rendimiento y la actitud que están teniendo y es de agradecer», describió Solabarrieta.

Sancet se vestía de corto seis meses después de su operación de ligamentos: «Sí, tenía muchas ganas de jugar. Estaba entrenando muy bien. Hay que ser pacience. Viene de una lesión grave, larga y es evidente que necesita tiempo, y entre todos le tenemos que cuidar». Ante el Arenas, apostó por sacar de inicio a toda la artillería: «Es la alineación que hemos decidido poner, es cierto que en la forma ofensiva tenemos muchos jugadores y las bajas curiosamente están siendo en la zona defensiva», analiza el técnico de Ondarroa, que ensalzó a su zaga frente al Arenas y comentó que se siente «encantado de entrenar a estos jugadores».

Un playoff de ascenso al que no renuncia: «Aspiras a hacerlo lo mejor posible, haciendo partidos como el de la semana pasada y el de ésta, los jugasdores crecen, el equipo crece y no sé si seremos capaces de enganchanos, pero sí más cerca de esos puestos». Solabarrieta ponderó a Villalibre, que sigue marcado como hizo en Anduva en el 92', aunque falló varias frente al equipo de Luaces: «Asier siempre está, siempre. Cuando mete gol y cuando no lo mete. Es un valor activo de nuestro club, un chico excepcional, es una suerte tenerle como jugador». Ahora toca el Izarra en tierras navarras: «Un equipo que está pasando apuros, sabemos cómo es su campo. Hay que tirar para adelante con todo lo que te encuentres», señaló el míster rojiblanco.