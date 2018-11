Reválida ante el líder Lance de un encuentro entre rojiblancos y cántabros de la pasada temporada. / Mreya López El Bilbao Athletic se mide al Racing en El Sardinero en un partido muy atractivo en un campo de Primera. Un examen para sacar nota. JAVIER BELTRÁN Bilbao Sábado, 10 noviembre 2018, 21:36

Tras noquear con suficiencia (6-0) al Izarra en Lezama, el Bilbao Athletic se enfrenta este domingo a una reválida de órdago ante el líder del Grupo II, el Racing de Santander, en El Sardinero (17 h.). Una de esas citas subrayadas en rojo por Gaizka Garitano, que la pone de ejemplo de superación para sus jóvenes pupilos. «Es uno de los campos en los que gusta jugar ante una de las mejores plantillas de la categoría. Un partido en el que todos los jugadores quieren jugar», lanzó hace una semana.

Un viaje de apenas una hora en carretera para no escapar de la senda de la victoria. Nueve puntos separan actualmente a ambos equipos en la tabla, en un envite que promete. Ambos equipos proponen jugar sin complejos, buscando el dominio y sin especular. Los locales con la presión de no poder fallar y los cachorros para ir medrando. Un filial que rompió la racha de esquivos resultados contra el Izarra en un notable partido, y que mantiene las bajas de los lesionados Sancet y Baqué, más Seguín, Asier Benito y Gorka Pérez.

Unas ausencias claves que han dejado paso a otros jugadores como Víctor San Bartolomé, Areso -que pelea con Sillero por el carril del 2-, y Vivian, más un Larrazabal en una forma brutal. Todos ellos se van reivindicando en esta carrera de fondo que responde a su formación. Asier Villalibre marcó su quinto tanto al Izarra. El ariete lucha por recuperar el tiempo perdido con sesiones en el primer equipo entre semana a la espera de convencer a Berizzo.

El cuadro santanderino, pilotado por Iván Ania, contará con dos bajas sensibles como el delantero vitoriano Jon Ander Pérez, titular indiscutible tras su fichaje desde la SD Amorebieta, por una lesión muscular; y el central Jordi Figueras, al que suplirá el ex del Barakaldo Iñaki Olaortua junto al excachorro Oskar Gil. En cambio, están con luz verde otros jugadores que han ocupado plaza en la enfermería en las últimas semanas como Kitoko, Rulo y Segovia.

Un Racing con mucha calidad en una plantilla confeccionada para el ascenso tras unas últimas intentonas estériles y que meten 6.000 espectadores por partido. «Me encantaría que todos los clubes tuvieran la filosofía de este Athletic, con gente de la casa, son los que más miran por la cantera y no por necesidad, sino porque creen en ello. No solo es una filosofía deportiva, sino de vida, me gustaría que muchos más clubes la pudieran tener», afirma en la previa Ania.

Un envite que arrancará con el homenaje en los campos de Sport de El Sardinero a José Luis Peña, reciente campeón del mundo de Cross Country. El piloto, cuarto en el Dakar y campeón de España, es un ídolo en Cantabria.