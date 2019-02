El remozado Leioa testa al Bilbao Athletic Luis Ángel Gómez Bilbao Athletic - Leioa JAVIER BELTRÁN Bilbao Sábado, 2 febrero 2019, 13:22

El equipo de Solabarrieta, que cuenta por victorias sus tres últimos partidos en Lezama (Gimnástica, CD Vitoria y Calahorra) y por derrotas los cuatro emparejamientos foráneos, se mide este domingo (17 h.) ante el equipo revelación del campeonato, la SD Leioa, que roza la zona noble y que se ha afanado en apuntalarse al cierre del mercado invernal.

El derbi de Lezama fusiona los caminos de dos equipos separados en seis puntos, tras la derrota de los cachorros en Urritxe y la de los leioztarras ante el Real Unión. Solabarrieta perdió en la batalla ante los azules, con sus cedidos Luengo y Tascón destacados, a Jon Sillero. El zaguero sufre una rotura en el quinto metatarsiano del pie y estará en talleres un mes. Jesús Areso, que se entrenó esta semana con el primer equipo de Garitano, tiene la banda en propiedad. Se une a los lesionados Seguín, Sancet y Baqué. Por contra, Iñigo Muñoz volvía a vestirse de corto dos meses después para competir con Larrazabal por un puesto en el extremo diestro.

Una SD Leioa en plena transformación. Llegan tres fichajes esta semana: Juan Mera, extremo izquierdo asturiano, ex de Sporting, Celta B, Racing de Ferrol y Teruel; el delantero senegalés Ibra Dieng, ex de la SD Amorebieta y CD Vitoria, que curiosamente fuese testado en Lezama el invierno pasado; y el también extremo Diego Manzano. Los tres podrían debutar este domingo en Lezama, y vienen a paliar las bajas de Polanco, que apunta al Zamora; de Bengoa, que se fue a la Primera División de Marruecos; de Yaser Hamed, al Portugalete; y las tres bajas de larga duración: Iriondo, Etxeba y Nico Baleani. El equipo de Lambea acumula a estas alturas de la temporada, pese a la última derrota ante el Real Unión, 9 puntos más que la pasada temporada (37 frente a 28) tras la disputa de las 22 primeras jornadas. No se conforma con este puesto de privilegio en la tabla y apuesta por dar la machada.

En la portería azulgrana no termina de entrar Chris Atangana, cedido del Bilbao Athletic, ante la veteranía de Urtzi Iturrioz. En cambio, Gorka Garai, mediocentro formado en Lezama hasta el Basconia, ha marcado 4 goles y es uno de los destacados de la primera vuelta. En su seno, además, muchos jugadores con pasado rojiblanco como Jon Iru, Magdaleno, Eguiluz, Yurrebaso, Alday o Luariz.