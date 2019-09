CD Tudelano-Bilbao Athletic | Domingo 17.00 Obieta, ariete del Tudelano: «Esperemos ver la peor versión del Bilbao Athletic» Obieta, con el 9, celebra un tanto. / E.C. El exfutbolista del CD Vitoria subraya la calidad de Sancet. «Se le ve que es un jugador de otra categoría», asegura JAVIER BELTRÁN Miércoles, 18 septiembre 2019, 11:57

Koldo Obieta se convirtió a principios del mes de julio en el delantero centro del CD Tudelano. Había concluido su contrato con el CD Vitoria, filial del Eibar, descendido a Tercera. Antes, se había formado en el Gernika y había sellado un pasado brillante en el Zamudio (18 goles) y la SD Amoebieta. Licenciado en ciencias exactas y exbatería del grupo Iriak, en el filial armero anotó 5 tantos en 33 partidos. No ha tardado en estrenarse en ese capítulo ante el Arenas en el empate 1-1 en las filas del Tudelano. La pasada jornada, ante el Real Unión en el Gal, victoria de los navarros (1-2), con Obieta saltando titular. Este domingo (17.00 horas) recibe al Bilbao Athletic. «¿Baqué de delantero?, a mí Luaces me puso un día de pivote con el Gernika«, desvela a EL CORREO.

-Se decidió este verano por irse al Tudelano.

-Sí, en Bizkaia tenía alguna que otra oferta pero se interesaron mucho por mí desde principios de junio, tiene un campo bueno, suele ir gente y me parecía un club bueno, típico de Segunda B. Hablé con el míster (Lumbreras). Era de las mejores opciones que tenía y me decidí.

-En el CD Vitoria ya cumplió su ciclo.

-Sí había firmado dos años con ellos y acababa contrato. Al terminar la temporada no me ofrecieron renovar porque obviamente ya no tenía sentido con 25 años. Además, habíamos descendido.

-¿Qué se ha encontrado en Tudela, con viejos conocidos como Zabalata, Azkue o Diego Royo?

-Estamos unos cuantos, sí, a Royo le conocía de jugar contra él en el Arenas, Eneko (Zabaleta) es de Bermeo y le conozco desde pequeño y con Azkue jugué con él en el Vitoria y a todos los demás de jugar estos dos años contra ellos. Tenemos a cuatro mexicanos que han venido este año y son a los únicos que no conozco. Un vetuario bastante cercano. Ahora parece que estaremos arriba, pero pierdes dos partidos y vuelves abajo.

-Ya un gol al Arenas.

-De momento, sí. No me marco una cifra, nunca lo hago, porque de año a año cambia mucho.

-Y el domingo el Bilbao Athletic...

-Es un partido difícil, siempre es un buen equipo. Es verdad que el año pasado fuera de casa bajaba mucho, pero este año veremos. Suele cambiar bastante su plantilla con gente que sube del Basconia, aunque siempre es muy potente. Perdieron en León, pero golearon al Salamanca, esperemos encontrarnos con su peor versión en Tudela.

-¿Quién te parece su jugador más peligroso?

-Sancet ha estado en la pretemporada del primer equipo, anda muy bien, lleva 3 goles. Se le ve que es un jugador de otra categoría. Es de lo más peligroso del filial.

-Y Vivian le cubrirá...

-Sí, el año pasado ya lo hizo ante el CD Vitoria conmigo. También ha hecho la pretemporada con el primer equipo y será difícil de superar.

-Su excompañero Baqué, con el que compartió vestuario en la SD Amorebieta, fue el imporvisado ariete ante el Salamanca. Estaba Tascón tocado.

Yo con Baqué jugaba, aunque él era pivote o como mucho alguna vez de interior o mediapunta porque en Urritxe el juego que hacíamos era de disputas por arriba. Tiene altura. Remataba bastante bien y marcó varios goles, aunque nunca de delantero. Pero si lo ha puesto ahí será por algo.

-¿Usted ha jugado alguna vez de central o mediocentro?

-Nunca, aunque una vez Jabi Luaces de pivote en Tercera porque no había gente y me sentí algo perdido, la verdad, porque no había jugado nunca de mediocentro.

-¿Qué tal la vida en Tudela?

-Bien, tranquila, cada dos semanas me vengo un día a Gernika. Estamos cerca. Acabé la carrera y me saqué el máster para ser profesor. Entrenamos por las mañanas e igual daré alguna clase particular por las tardes.