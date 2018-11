«Los jugadores agradecen ganar con goles», destaca Garitano 00:55 Garitano, en la sala de prensa de Lezama. / El Correo JAVIER BELTRÁN Lezama Sábado, 3 noviembre 2018, 18:39

El técnico del Bilbao Athletic, Gaizka Garitano, destacaba, al margen de la goleada, el haber jugado con «gente muy joven, algunos de primer año, juveniles como Córdoba y Vencedor. Clasificatoriamente nos va a costar, pero ese es el camino», señalaba. Admite que no estaban «teniendo suerte los últimos partidos y lo que no quería es que se vinieran abajo; los jugadores agradecen ganar con goles». Garitano sostiene que «los partidos que no hemos ganado son los que mejor hemos jugado» en referencia a Mirandés, Logroñés, Arenas y Real Sociedad.

La irrupción de Víctor San Bartolomé la destaca el técnico de Derio, con los dos primeros goles ante el Izarra. «Todos queremos verle en el campo. Lleva dos años o tres sin jugar mucho de seguido y es importante, a ver si lo dosificamos. Él puede seguir creciendo como futbolista. Es su primer año senior y se tiene que hacer todavía», subraya Garitano.

El preparador rojiblanco quiso también premiar a Areso en el lateral derecho porque «estaba trabajando muy bien» y jugando «menos de lo que se merece», en el marco de una posición muy bien cubierta también con Sillero. Larrazabal se encuentra en su mejor momento: «Físicamente está muy fuerte, ha mejorado mucho y ha hecho un buen partido».

El polo negativo del partido fue la lesión de Asier Córdoba nada más saltar al terreno. Garitano aclaraba que se trataba de un problema en una «costilla, esperemos que no tenga nada roto, se ha tenido que retirar con un dolor fuerte». Garitano quiso reconocer que al Izarra le faltaban «Eguaras, Laborda y Cabrera, sus tres mejores jugadores. A este equipo le pones esos tres y sería distinto. Lo han notado».

«Ha sido un varapalo muy gordo»

«Un varapalo muy gordo, tenemos que pensar qué hemos hecho mal. Cuando encajas seis goles, hay un porblema en defensa, aunque más colectivo», comentó Rodrigo Hernando, técnico del Izarra, que explicó que la clave del envite estuvo en los «dos goles encajados tan pronto que nos han penalizado, y después el tercero antes del descaso, y más fuera de casa». Una abultada derrota que les descuelga en la tabla «Los resultados en las últimas jornadas no han sido los mejores», remataba Hernando.