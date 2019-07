Jaso: «Me sorprendió que el Athletic me quisiera» Antxon Jaso (Aoiz, 23-9-97) recala por dos temporadas en el Bilbao Athletic procedente del Burgos JAVIER BELTRÁN Martes, 2 julio 2019, 01:16

Antxon Jaso (Aoiz, 23-9-97), central de 1'86 y una gran proyección, recala por dos temporadas en el Bilbao Athletic procedente del Burgos, a donde aterrizó el pasado verano procedente desde el Mutilvera. En una entrevista con EL CORREO comenta que «no podía decir nada» de su fichaje rumbo a Lezama y que le gusta mucho el juego de «Lenglet, desde el Sevilla, y Laporte».

- De Aoiz y formado en el Mutilvera.

- Empecé en el equipo el pueblo y después en el Mutilvera como central izquierdo y a veces como lateral zurdo, como me ha pasado este último año en el Burgos.

- ¿Osasuna nunca llegó a tentarle para sus categorías inferiores?

- No, aunque sí es verdad que se habló hace dos diciembres de que igual iba a ir a entrenar con ellos en el filial, pero no fue a más y quedó en nada.

- Gana la Tercera con el Mutilvera, juega el playoff de ascenso y le surge la oportunidad del Burgos. ¿Cómo se gestó?

- Sí, jugamos esa fase de ascenso con el Mutilvera tras quedar primeros y jugamos dos eliminatorias. En ese último partido estaba Mateo (entonces ya técnico del Burgos) con el director deportivo, me salió un buen partido y les gusté.

- Fue un salto importante...

- Sí, y ya se notaba. Al principio acusé todo, el ritmo, los choques, todo. Así fueron las primeras semanas, pero luego te haces.

- No jugó mucho desde el cambio de entrenador.

- Completé diez partidos como titular y en total, 17. Casi todos con Mateo como entrenador. Una vez que lo destituyen y llegó Estévez, desaparecí de las alineaciones y jugué poco más. Tiró mucho de veteranía porque la situación no era buena en la clasificación. A los chavales jóvenes que estábamos no nos daba mucha bola.

- ¿Cómo se cimenta el fichaje por el Athletic?

- En invierno se empiezan a interesar en mí, y en poco tiempo acepté.

- ¿Le sorprendió mucho?

- Al principio me sorprendió un montón, que al medio año en el Burgos, aunque era cuando más jugaba, y lo estaba haciendo bien, me fichaba el Bilbao Athletic, pues era una alegría. Desde entonces no he podido decir nada.

- ¿Conoce a alguno de los compañeros con los que se va encontrar en Lezama?

- A ninguno, cero. No conozco a a nadie. Al único, de oídas, a Sancet, que va a hacer la pretemporada con el primer equipo.

Mucha competencia

- Muchos centrales con Vivian, Murua, Luengo, Bernaola y Paredes...

- He visto algunos partidos cuando no coincidían con los del Burgos y sí hay varios centrales, habrá que darle duro, desde luego.

- Hasta seis cachorros van a hacer la pretemporada con Garitano.

- Está muy bien tirar de cantera, y más con el hándicap que tienes por la filosofía.

- Ya está sumergido en el gimnasio para llegar a punto a la pretemporada del filial.

- Sí, estuve semana y media de vacaciones y ya estoy de nuevo en faena, empezando a prepararme para la pretemporada.

- Joseba Etxeberria va a ser su entrenador. ¿Qué referencias tiene de él?

- Que fue un mítico jugador del Athletic e internacional, a ver qué tal. Querrá hacer una buena temporada y nos exigirá mucho.

- Y Jaso, ¿cómo se definiría y que espera este curso?

- Rápido al corte y con buena salida de balón. Puedo jugar de lateral o sobre todo de central izquierdo. Mi objetivo es ser titular y darlo todo para el Bilbao Athletic, eso desde luego, no quedarme con nada y a ver si nos metemos en el playoff de ascenso.