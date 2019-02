Iñigo Vicente, el descanso del guerrero Iñigo Vicente forcejea con un jugador del Vetusta durante el último encuentro en Lezama. / Mireya López El talentoso mediapunta es baja por amonestaciones ante la UD Logroñés y purga una lesión muscular de la que se va recuperando JAVIER BELTRÁN Bilbao Jueves, 21 febrero 2019, 20:09

En el minuto 93, ante el Real Oviedo Vetusta, campando ya el abultado 4-1 final en el luminoso de las instalaciones de Lezama, Iñigo Vicente se tiraba al césped justo en la línea divisoria. No era un gesto de picardía para perder el tiempo, no era además necesario. Había notado una sobrecarga en su muslo derecho y no podía más. Tras dialogar unos segundos con el colegiado se retiró a la banda, al lado de los banquillos, para ser atendido. Se pitó de inmediato el final del envite, e Iñigo Vicente abandonó el rectángulo con el resto del equipo por el túnel de vestuarios por su propio pie. No es nada grave, solo una alteración muscular que purga esta semana sin prisa ,con margen de maniobra para recuperarse del todo. Vicente es baja por acumulación de amonestaciones para el envite de este fin de semana en Las Gaunas ante la UD Logroñés y cuenta con días para tratarse adecuadamente.

Este parón supone el decanso del guerrero, el sosiego del Mago del Bilbao Athletic, que ya arrastraba algunas molestias en los días anteriores, como ratificaba su propio técnico, Aritz Solabarrieta, después de noquear al filial del Real Oviedo. «No ha entrenado algún día de la pasada semana, veremos. No sabemos si es una rotura o se le ha subido el aductor», comentaba al respecto el preparador ondarrutarra.

Afortunadamente, todo se ha quedado en un susto para el motor de este Bilbao Athletic. Vicente, de 20 años, acumula en estas 25 jornadas en Liga 24 partidos en sus piernas, 23 de ellos como titular, totalizando 2.074 minutos. Solo se perdió el derbi de Gobela ante el Arenas por decisión técnica. Su balance, brillante: 7 goles y 8 asistencias, con sensaciones de futbolista de empaque, que ya le permitió ir convocado en Copa ante el Sevilla con el primer equipo. Es, además, uno de los jugadores seleccionados por Fútbol Draff de entre lo más granado (132 jugadores) del circuito español. Junto a Vicente figuran en la lista de este primer corte: Jon Sillero (lateral derecho), Aitor Paredes (central izquierdo), Víctor San Bartolomé y Unai Vencedor (medio centro derecho), Peru Nolaskoain (medio centro izquierdo) y Asier Córdoba (extremo izquierdo).

Este paréntesis servirá al mediapunta de Derio para cargar las pilas de cara al resto del campeonato, en las que el Bilbao Athletic aspira a todo a nada que mejore sus prestaciones a domicilio. Siguen, paralelamente, en la enfermería readaptándose de sus respectivas lesiones, el central Gorka Pérez, casi a punto, y Jon Sillero, que tiene para dos meses por su operación en el quinto metatarsiano. La línea defensiva continúa siendo la más castigada. Además, Sancet, que toca balón desde hace semanas por el campo 3 de Lezama y que se sumará al trabajo grupal en breve, Seguín y Baqué, con todavía margen de tiempo para volver a vestirse de corto, completan las bajas de Solabarrieta.