Garitano: «No nos han pitado un penalti clarísimo» Gaizka Garitano. El técnico del Bilbao Athletic lamenta que el partido se les fue de las manos en el tramo final JAVIER BELTRÁN Sábado, 20 octubre 2018, 19:46

El técnico del Bilbao Athletic, Gaizka Garitano, lamentaba un partido se le fue de las manos en el tramo final, pasando de 1-1 al 1-3, con un penalti no pitado de Paris a Gorka Pérez. «Estoy contento con el trabajo de los jugadores, hemos dominado muchos minutos, hemos hecho ocasiones y hemos ido perdiendo un poquito el punch», resumía un Garitano que reconocía que Villalibre «no tiene sustituto» en la primera línea de presión.

Un Mirandés al que tutearon, pero que se marchó con los tres puntos de Lezama: «Hemos tenido bastante castigo para el partido que hemos hecho. En el minuto ochenta y tantos hemos sufrido un penalti clarísimo que hubiera sido el 2-1 para nosotros». Una jugada que Garitano apunta de «clara, un penalti por la que nuestro jugador (Gorka Pérez) tiene una luxación de hombro ahora mismo, de una jugada clarísima, que lo vemos todos. Fue una jugada determinante en el partido», lanzaba el míster de Derio.

No obstante, Garitano felicitaba a un Mirandés que «tiene un gran equipo, Hugo Rama, que tuve en el Dépor, ha marcado un golazo». La racha de resultados no es nada buena tras empatar con el Logroñés y perder en Oviedo y Zubieta, pero Garitano subraya una máxima: «Estamos mejor que al principio pese a los resultados. Estamos jugando frente a equipos de arriba. El equipo ha competido muy bien, el primer tiempo estuvimos mejor que el Mirandés y el segundo nos ha costado más. Podíamos haber rascado un empate y si llegamos a meter el penalti un 2-1 que no se nos hubiera escapado el partido», remataba Garitano.