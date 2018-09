Garitano pide más al 'mago' Iñigo Vicente El 'cachorro' está siendo uno de los más destacados en este arranque de temporada. / Mireya López El técnico del filial rojiblanco le reclama que sea más constante en tareas defensivas JAVIER BELTRÁN Bilbao Miércoles, 19 septiembre 2018, 16:47

Berizzo enseñó la senda a Iñigo Vicente antes de bajarle del pedestal en la pretemporada. Gaizka Garitano ha asumido el relevo. Debe domar el talento de un futbolista con magia, con una clase innata singular, con visión de juego y, sobre todo, con definición de cara al gol. Un chico capaz de marcar sin carrerilla desde el centro del campo, de hacer una ruleta con el balón en plena carrera o, paralelamente, diluirse escorado en la banda izquierda. El entrenador de Derio lo tiene claro. Le exige más, le reclama intensidad, más solidaridad y regularidad. Correr también hacia atrás. Lo demás le viene de serie, pero la Primera División requerirá mucho mayor empaque.

Gaizka Garitano no suele regalar los oídos. No es su estilo. Sobre Iñigo Vicente, al que en la caseta del filial le denominan 'el Mago', fue claro el pasado sábado tras el envite de Sarriena, tras un 1-4 a favor de los cachorros, con dos goles del mediapunta. El míster del filial fue más generoso que después del choque ante la SD Amorebieta, donde Vicente se desconcentró en defensa para desesperación de su entrenador: «Es un jugador diferente. Hoy estoy contento con el trabajo que ha hecho, con otra actitud, muy bien en defensa. Con balón ya sabemos lo que es capaz de hacer, pero hoy, sobretodo, me quedo con su compromiso», lanzó Garitano sobre un Iñigo Vicente que pulverizó todas las estadísticas goleadoras del Danok Bat y de Lezama, al que el Real Madrid le quiso hacer una prueba en cadetes, aprovechando su destierro en Mallona.

Insiste Garitano que el filial debe adquirir robustez, aunque de momento es líder del Grupo II con diez puntos: «Al equipo le veo bien, trabaja bien y es honrado. Tiene varias alternativas en ataque; jugadores diferentes». E insiste y pone el acento en una máxima. «Más contento que por los resultados, por los jugadores, que trabajan muy bien. Esa es línea a seguir», remata.

El Athletic blindaba en abril del año pasado a Vicente (6/1/98), una de las grandes perlas de su cantera. Comparado en algunos de sus movimientos con Emilio Butragueño, ampliaba su contrato hasta el 30 de junio del año 2020, incrementando su cláusula de rescisión hasta los diez millones. Este verano, tras quedar cortado de la pretemporada del primer equipo junto a Iñigo Muñoz, varios Segundas solicitaron su cesión, entre ellos el Tenerife del ahora cesado Joseba Etxeberria. Pero el organigrama técnico lo quería en Lezama, en el filial o a caballo, si fuera necesario, entre ambas plantillas. No se contempló préstamo alguno.

Ante el Gernika, este sábado a las 18:00h en la factoría rojiblanca, regresa el Mago. Sin Sancet, que sigue recuperándose de su lesión de ligamento cruzado, Iñigo Vicente debe asumir la responsabilidad en el pasillo central, fabricando jugadas y trazando diagonales entre líneas sacadas de su chistera. Baqué de escudero, Unai Vencedor de eje, Muñoz a su derecha y Villalibre por delante. La fórmula se va forjando. El Bilbao Athletic 2.0 empieza a carburar.