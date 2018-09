Garitano: «No estoy para nada contento» 00:31 El técnico rojiblanco, en rueda de prensa. / Jordi Alemany Pese al resultado, considera que ha sido «el peor de los tres que hemos disputado esta Liga» J. BELTRÁN Lezama Sábado, 8 septiembre 2018, 21:38

El técnico del Bilbao Athletic, Gaizka Garitano, tiraba de autocrítica con su equipo, pese al resultado ante el Amorebieta y a las pinceladas de buen juego. Quiere y reclama más a futbolistas que aspiran a jugar en la élite. «No tiene mucha historia el resultado, es merecido porque hemos podido hacer más goles, pero no estoy para nada contento, no hemos tenido seguridad defensiva, hemos sufrido muchas pérdidas, el equipo ha estaba desordenado», deslizaba el técnico de Derio. «En ataque sí hemos hecho ocasiones, pero no estoy contento con el partido, el peor de los tres que hemos disputado esta Liga», afirmaba.

Garitano insistía respecto a sus pupilos, aún tiernos, que «no me quedo con los goles, la exigencia es mucho más». Sí que tuvo palabras de elogio hacia el volante Unai Vencedor, que fue un ancla engrasada ante el Amorebieta: «Estoy muy contento, es aún juvenil y trabaja muy bien. Siempre atento y disciplina alta». No quiso ponderar a Iñigo Vicente ni Villalibre. «Estamos para mejorar cosas para el primer equipo, no solo para hacer lo que hacemos, no cosas sueltas, la exigencia debe ser mejorar de cara a Primera División. Les queda mucho trabajo», insistió.

La ausencia por lesión de Sancet, la figura del filial, supone un hándicap: «La avería es tremenda, tiene una proyección terrible, es un freno grandísimo para todos, esperemos que se recupere lo antes posible».