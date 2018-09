Oli: «Con Gaizka Garitano me llevaba muy bien» El exrojiblanco se sincera tras su polémica de Lezama. / Pedro Urresti Andoni Fernández, apodado Oli por los goles que marcaba en las inferiores de Lezama emulando a la serie Oliver y Benji, encara un nuevo reto en la SD Amorebieta. JAVIER BELTRÁN Bilbao Miércoles, 5 septiembre 2018, 15:20

De 22 años, amante del juego de Iniesta como «futbolista y persona», salió armando bastante ruido tras ser cortado en el Bilbao Athletic: «No me arrepiento, es lo que sentía. No me metía con nadie», desliza. Este sábado (17: 30 h.) se mide a su exequipo en la factoría rojiblanca.

- ¿A qué viene el apodo de Oli?

- Viene de chiquitín, en el Danok, de un chico que le llamaban Txori, que me empezó a llamar Oli por los goles. Se me quedó el mote. En vez de Andoni me conocen por Oli y ya no me lo quito.

- Es decir, que nada que ver con el exdelantero goleador del Real Oviedo y Cádiz, Oliverio Álvarez 'Oli'...

- No, no, sí le conozco, pero no era por él, sino por lo de los goles y la serie de 'Oliver y Benji'.

- En Alevines aterrizó en Lezama desde Mallona, aunque en Juveniles estuvo en el Barakaldo y en el Arenas (con Bolo de míster) antes de que le recuperaran para la causa.

- De hecho rescindí contrato, estuve un año en el Barakaldo, y otro en el Arenas antes de volver al Juvenil de Honor con Joseba Etxeberria de entrenador. Después, Basconia y dos años en el Bilbao Athletic.

- Un Etxebe que le quiso cedido el curso pasado en la SD Amorebieta, antes de enrolarse en su periplo en el Tenerife. No le dieron pista...

- En verano me llamó para ir. Me quedé, también el pasado enero, pero parecía que confiaban en mí, aunque al final no tuve minutos (300 en total).

- Y se fue de Lezama con polémica, con una nota en Instagram que levantó cierta polvareda. Algo inusual en estos casos. Decía que consideraba que mereció mayor presencia en el verde, que no le dejaron salir cedido, y con una coletilla impactante: «Aún despreciándome, aúpa Athletic», remataba.

- Dije lo que sentía en ese momento. Muchos me apoyaron, otros no.

- Ahora, con cierta perspectiva que concede el tiempo y la reflexión, ¿se arrepiente de aquella misiva lanzada por las redes sociales?

- No, no me arrepiento. Lo hice y ahí se ha quedado. No me metía con nadie, solo comentaba lo que pensaba.

- ¿Recibió alguna llamada de Lezama en señal de reprimenda o apoyo?

- No, solo Koldo Asua. Me dio ánimos y me dijo que siguiese siendo yo.

- Y esta vez sí, a la tercera, ha sido la vencida. Ficha este verano en Urritxe, aunque ya libre de ataduras y dependiendo de su rendimiento.

- Tenía ya ganas de ir, empezar a jugar en Segunda B, coger minutos, tener experiencia, con gente más experimentada en el equipo que te va a ayudar.

- ¿De momento no hace frío fuera de Lezama?

- No, de momento no. Hay gente que dice que lo pasa mal porque no son las mismas condiciones, pero al final te viene bien para madurar y sentirse futbolista.

- ¿Con Gazka Garitano tenía buena relación?

- Sí, con Gaizka me llevaba muy bien.

- ¿Le dio alguna explicación de su escasez de minutos?

- Sí, que había otra gente con la que confiaba más. Me decía que entrenaba muy bien, que siempre estaba en el momento adecuado, que estaba ahí, pero que confiaba más en otros.

- Oli juega en tres posiones de ataque: derecha, izquierda y mediapunta. ¿Quizá le ha penalizado no destacar excesivamente en ninguna de ellas para descartar competencia?

- Al final, en todas las posiciones cumplo, que es lo importante. También actué en el lateral izquierdo con Ziganda (en el Bilbao Athletic), aunque no me sentía tan a gusto como arriba.

- ¿Se ha planteado reconvertirse a carrilero como otros antecesores?

- Muchos técnicos me han dicho que de lateral podría hacerlo bien porque me gusta tirar para arriba, y con recorrido. Puedo jugar tranquilamente de lateral, pero arriba me gusta más.

- Los zurdos son peculiares, ¿tienen algo especial?

- Creo que sí, que tenemos algo diferente, también hay derechos muy buenos. Aunque yo con la derecha...

- Lo que es el caprichoso destino. Tercer partido con la SD Amorebieta de la Liga y rumbo de nuevo a Lezama este sábado ante sus excompañeros.

- Sí, con bastantes ganas de jugar un buen partido y sacar los tres puntos. Sentiré algo especial después de estar once años allí. Será algo bonito. Bastantes de los jugadores del año pasado han salido, aunque tienen muy buen equipo, con gente buena arriba y en defensa y en el medio a Unai Vencedor.

- Vaya palo la lesión de Sancet.

- Joder, sí, le doy muchos ánimos a Sancet. Coincidí solo un partido con él en Inglaterra en el U21.

- Un Amorebieta al que le está costando engrasarse.

- Estamos entrenando muy bien, lo que pasa es que somos gente nueva, joven y nos está costando más arrancar. Creo que vamos a hacer una buena temporada este año. Tenemos buenos jugadores como para estar tranquilos en la tabla. Vélez de Mendizabal (el míster) está muy encima de todos, me gusta.

- Tascón ha aterrizado cedido del filial.

- Es un jugador ratonero adelante, con bastante calidad, nos a venir muy bien.

- ¿El tema económico que azota al club puede repercutir en el rendimiento del plantel?

- El presidente (Jon Larrea) nos dejó las cosas claras y nos dijo que se iba solucionando todo, por ese lado estamos tranquilos. Es un caso aparte. Nos tenemos que dedicar a jugar y lo otro ya llegará.

- ¿Qué reto se marca a nivel personal?

- Poder jugar todos los minutos que pueda, ayudar al equipo y salvar la categoría.

- ¿Y regresar a Lezama? Tiene todavía 22 años.

- Si juego bien y en un futuro puede surgir la ocasión... A todo el mundo le gustaría jugar en San Mamés, es lo mejor. Tampoco descarto salir en el futuro al extranjero y probar cosas nuevas para madurar como persona y futbolista.