Gaizka Campos, portero del Valladolid B: «Mejor que Sancet se quede en el primer equipo»

Gaizka Campos se fue muy joven de Bizkaia para enrolarse en el Numancia B tras diez partidos en el primer equipo del Barakaldo. «He madurado mucho desde entonces, salir fuera te ayuda», subraya el arquero fabril, ahora con 22 años y meta titular el Valladolid B, rival del Bilbao Athletic este sábado. Con un contrato de dos temporadas más otra opcional, elogia a Jokin Ezkieta, actual inquilino de la meta del conjunto dirigido por Joseba Etxeberria: «He oído hablar muy bien de él, ante el Real Unión salvó el partido con sus paradas», remarca a EL CORREO el espigado arquero (1'90), que llegó a participar en las jornadas de tecnificación de Lezama aunque no llegó a fichar.

-Jugó dos partidos de Liga y uno de Copa con el Numancia de López Garai a la sombra de Juan Carlos Sánchez y en verano se decantó por cambiar de tercio e irse a Pucela...

-Sí, mi intención es jugar más. Siendo un portero joven lo que necesitaba era jugar más y sumar minutos. La veteranía de Juan Carlos (32 años) primó en una posición peculiar, era difícil desbancarle. Un filial era una buena opción. El Valladolid apostó por mí fuerte.

-Esta campaña suma cuatro partidos con el filial blanquivioleta tras superar una lesión y se entrena habitualmente con el primer equipo del Valladolid junto a Masip y Lunin, cedido del Real Madrid. Mucho nivel.

-Sí, con Santisteban, que es el entrenador de porteros y, como yo, de Barakaldo. Solemos rotar los dos del filial para entrenar arriba, ya que ninguno tenemos el rol de tercer portero. Cuando subes y hay ese nivel aprendes a marchas forzadas.

-El Valladolid Promesas, a las órdenes de Javier Baraja, es la gran revelación de la temporada. ¿Aguantará el tirón?

-Tenemos un buen equipo, joven pero con ambición. Queremos protagonismo con el balón. Cuando llegué en pretemporada vi cosas que se están constatando. No estamos por casualidad ahí arriba. Esto es muy largo, pero confío en poder estar entre los primeros.

-¿Qué componentes del filial suelen entrenar arriba?

Varios. El delantero Miguel de la Fuente suele subir, Kike Pérez del centro del campo y el central Alende. La verdad es que el primer equipo cuenta bastante con nosotros y, de hecho, el central Salisu, que jugó en San Mamés, ya se ha quedado en el primer equipo.

-Y este sábado se pone bajo palos en Lezama. ¿Será especial y vendrá mucha de su gente?

-Sí, sí que es especial. Es mi equipo desde pequeño, por lo que siempre ha sido especial y lo seguirá siendo. Este año con el Grupo II cada vez que subo tengo a todo el club de fans en los campos. Imagino que al ser el Bilbao Athletic con más razón. Mis amigos y mi familia son del Athletic.

-Nunca llegó a fichar por el Athletic pese a aquellos entrenamientos en juveniles...

-Sí, estuve en Lezama en las jornadas de tecnificación con cedidos que jugaban fuera de Lezama, como Jon Morcillo, que se acabó quedando allí. Jugué un amistoso contra el Bilbao Athletic, pero nunca llegó a cuajar. Y antes, en infantiles, entrené con porteros como Unai Etxebarria e Iñaki Beldarrain.

-¿En qué portero se ha fijado en Lezama?

-El Athletic siempre ha sido cantera de grandes porteros y sí que me fijo. Kepa Arrizabalaga es de los mejores porteros que hay, con unas cualidades terribles; Unai Simón está haciendo las cosas muy bien, se mueve bien, controla el juego, tiene buenas condiciones.

-¿Conoce a Jokin Ezkieta?

-No le conozco personalmente, pero he oído hablar muy bien de él. Vimos el partido contra el Real Unión y salvó muchas ocasiones que eran claves.

-El Bilbao Athletic que es el máximo goleador del Grupo II, con 24 tantos. ¿Le asusta como portero del filial del Valladolid que se produzca esa cascada de goles?

-El entrenador de porteros sí que me lo ha comentado, que es un equipo que hace mucho gol, que a balón parado es fuerte con Vencedor o Baqué. Pero cada partido es una historia y no me suelo fijar en los datos. Será un partido parejo, como lo suele ser entre filiales.

-¿Mejor que no juegue Sancet?

Sí, nos han hablado también de él. Prefiero que se quede en el primer equipo, mejor que no juegue.

-Doncel suma 5 goles con el Valladolid B...

-Es pequeño y veloz, habilidoso con balón, bastante bueno. Arriba, la verdad es que tenemos pólvora con Miguel y Doncel, siempre fabricamos tres o cuatro ocasiones claras de gol.

-¿Qué le falta a Gaizka Campos para jugar en Primera?

Es difícil, no sé, la progresión de un portero es más lenta que la de un jugador de campo. Quizás me apresuré un poco a dar el salto al fútbol profesional. Quizás necesitaba algo más de aprendizaje para coger más minutos de competición. Necesitaba una temporada con muchos minutos de juego. También que te den esa oportunidad y aprovecharla.

-Cuando ve esa parada colosal de su compañero Jordi Masip a Muniain el pasado domingo en San Mamés ante el Real Valladolid, ¿qué piensa uno?

-Que ojalá hubiese estado ahí...jeje. Se lo he comentado precisamente a Jordi (Masip) en el entrenamiento. Es una parada de mucho mérito en un balón propenso a irse hacia adentro y al final la lee bien y hace una parada increíble.

-¿Entiende en ese contexto el error de Unai Simón en el gol pucelano tras su intervención decisiva ante Ünal?

-La verdad es que sí lo entiendo, son balones fuertes, complicados, con mucha gente que te tapa por delante. Quizás, desde fuera, desde otra perspectiva, parecen más fáciles de lo que son en la portería. Intenta blocar, se le escapa y tiene la mala suerte de que acaba en gol. Si no llega a ser gol, hubiera quedado en el olvido, pero como entra...