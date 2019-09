Etxeberria: «Por tres goleadas no vamos a sacar pecho» Joseba Etxeberria. El entrenador del Bilbao Athletic se siente muy «contento» por el «buen juego y los resultados» JAVIER BELTRÁN Sábado, 28 septiembre 2019, 21:17

El técnico del Bilbao Athletic, Joseba Etxeberria, no quiere «sacar pecho» pese a las tres goleadas encadenadas después del varapalo del Reino de León. «Un accidente a la larga te puede venir bien, viene bien para trabajar con más humildad y ser más intensos, sabiendo que es un grupo joven. Tenemos que intentar que los momentos malos sean los menos posibles y que los jugadores crezcan».

«Ha sido un partido muy completo, si no es imposible ganar por 5-0. Era fácil caer en la relajación, pero han sido intensos hasta el final«, añadía Etxebe tras noquear a Osasuna Promesas, que siguió con Baqué de ariete. Etxebe lo explica: «Teníamos a los dos delanteros, Ewan y Tascón, lesionados y en un momento que hubo que improvisar con Baqué. Se han incorporado los dos y no quieres tocar nada cuando sale tan bien. Lo normal es que los dos vayan entrando«. Sólo relevó en el once a Rojo por Imanol García de Albéniz obligado por lesión. »El trabajo de Baqué es un ejemplo para el resto, se sacrifica para el equipo«, comenta Etxebe.

Etxebe se siente muy «contento» por el «buen juego y los resultados». Los entrenadores -apunta- «estamos para exigirles y que nadie se relaje, que no se baje la concentración». En este sentido matiza que «el prirmer objetivo es que salgan jugadores y que se puedan asentar, y en paralelo que sea más grupal y de equipo, lo que ayuda en ese crecimiento». El técnico rojiblanco entiene de los jugadores futuribles «están mejorando. El premio de jugar en Primera es grande». Los goles de Sancet o Morcillo así lo ratifican.

No se moja por la viabilidad del playoff de ascenso: «Somos de corto plazo y seguir exigiéndonos, el accidente de León no está tan lejos, con esta media de edad vamos a tener picos de subidas y bajadas. Ni todo es negro, ni por tres goleadas vamos a sacar pecho», subraya. Bernaola debutó con el filial: «Le estamos probando más en el medio de campo. Tiene juego áereo y calidad y puede aportar cosas. No estaba entrenado, tuvo alguna lesión. Uno más que se suma a la causa, que nadie se relaje».

Por su parte, Santi Castillejo, técnico de Osasuna B, comentó que se habían «equivocado, hemos cometido errores de robarles en su salida de balón y cuando juegas a lo que no eres, pasa lo que pasa, el responsable soy yo». Sobre el Bilbao Athletic comentó que se trata de un equipo «muy hecho, trabajado y físicamente son superiores, va apelear por los cuatro primeros seguro».