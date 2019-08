Etxeberria: «Nos ha faltado instinto goleador»

Joseba Etxeberria, técnico del Bilbao Athletic, lamentaba que la falta de acierto en los últimos metros empañara el trabajo de zapa ante un rocoso Calahorra: «Lo hemos intentado desde el principio hasta el final, hemos estado muy ordenados, con el balón bastante fluídos, eso nos ha permitido llegar bastante, pero nos ha faltado pegada, más presencia, instinto goleador, pero en líneas generales partido duro, de Segunda B», relata.

El entrenador del filial, que se estrenaba en Lezama, ponía en valor el empate (0-0) ante un Calahorra con virtudes: «Técnicamente tiene buenos jugadores, se asocian bien, te crean superioridades por dentro, y no les hemos dejado hacer el juego que hacen habitualmente». Insistía Etxebe que su equipo había llegado «muchas veces por fuera, a balón parado, con contras, pero por unas situaciones u otras no hemos podido definir». Etxebe no quiere personalizar y extiende los halagos a su plantilla: «Han estado muchos jugadores a buen nivel, pero como no haces gol se desvirtúa un poco el trabajo, pero los jugadores se han vaciado y hay que seguir, sólo llevamos dos partido y nos ha faltado el podre tener más instinto. El equipo ha estado sólido».

Sancet y Vivian regresaban al filial, como ha hicieran en El Mazo ante el Haro. Etxebe entiende su papel y lo explica: «Muy bien, son jugadores en la dinámica del primer equipo con ficha del Bilbao Athletic, muy futuribles. La idea del cub, tanto de Gaizka (Garitano) como la mía es que acumulen minutos, con la lesión grave del año pasado de Sancet, y les va a venir muy bien. Tienen una predisposición muy buena para competir». En la delantera podrían reaparecer el domingo, en el Reino de León, Artola, «que podemos tenerle», aunque Ewan Urain «va más lento». Detacó que Zarraga deba jugar de extremo por necesiadades del guión: «No tenemos a nadie más, siendo un jugador de más por dentro y arriba no tenemos mucho recambio. Morci nos ha dado una hora muy buena y Córdoba ha mantenido su nivel». En León se toparán ante uno de los favoritos del Grupo II: «La Cultural Leonesa es uno de los favoritos para el playoff, un campo bueno y de nivel, que nos va exigir mucho y podemos hacerles daño», destacó El Gallo.