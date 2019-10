Etxebe: «Ganar al Real Unión tiene mucho mérito» Un momento del partido. / Floren Portu El entrenador del Bilbao Athletic se mostró satisfecho porque su equipo supo «sufrir» para ganar el partido JAVIER BELTRÁN Sábado, 19 octubre 2019, 19:57

Joseba Etxeberria reconocía que el filial necesitó en Irún «sufrir en los útimos minutos, con mucha gente de ellos arriba, nos han metido atrás. Hemos podido marcar el 0-2 y finiquitar el partido, pero hay que saber sufrir en este tipo de partidos«, explica el técnico del Bilbao Athletic tras el 0-1 en el Gal. Recordaba que habían «acabado con las estadísticas de tantos años (desde 2004) sin ganar aquí el Bilbao Athletic y poner otra vez el marcador a cero«, señalaba el técnico del filial.

«El primer tiempo ha sido muy bueno con balón y sin él. Antes de la jugada del gol tuvimos otra de Víctor. Ellos dieron un paso adelante en el segundo tiempo con gente de más envergadura arriba», añade Etxebe, que no disimula su satisfacción: «Estamos contentos con ganar; hay que saber jugar partidos como estos», reiteraba. Las ocasiones de Zarraga y Baqué en el tramo final no sellaron el choque, que casi se enquista: «Hay que intentar acabar en gol para sentenciar el partido, cuando no lo matas puedes sufrir. El equipo tiene oficio, acabar en un campo así con la portería a cero no es nada fácil«, subrayaba. Etxebe remarca que ante un Real Unión con «buenos futbolistas» una victoria entraña «de mucho mérito».

Sobre Jokin Ezkieta, colosal bajo palos, se extiende. «Nos transmite mucha seguridad con los pies. Es un portero que sale, que coge muchos balones altos y nos da mucho aite. Sus paradas nos han permtido ganar. Tener un portero de tantas garantías, te da seguridad». Y también profundizó sobre el ariete Ewan Urain, que marcaba tras su latosa lesión: «Ha estado mucho tiempo parado por el tema de la rodilla. Le metimos primero en los entrenos, luego con algunos minutos y hoy de inicio ha hecho un partido muy completo». Además del gol, Etxebe subraya que el durangarra «ha sujetado muchos balones, es un jugador interesante para el futuro, aunque tenemos que tener paciencia. Tiene buenas condiciones».

El siguiente rival será el Valladolid B, un hueso de moda: «Intentaremos plasmar nuestro juego, es uno de los mejores equipos de la categoría. No es un filial al uso, tiene gente experimengada en la categoría y será complicado. Tiene muchos argumentos en circular el balón rápido, en transiciones y en el balón parado«, describe el técnico elgoibartarra..