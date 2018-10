Cerrajería y Yanis elogian a un Bilbao Athletic «superbién trabajado» Cerrajería y Yanis se medirán el sábado a su exequipo en Lezama / Avelino Gómez El Mirandés encadena «demasiados e inmerecidos» empates por el torrente de «ocasiones claras», reflejan los excachorros Galder Cerrajería y Yanis Rahmani en conversación con EL CORREO JAVIER BELTRÁN Bilbao Viernes, 19 octubre 2018, 20:18

Galder Cerrajería y Yanis Rahmani amenazan el fortín de Lezama este sábado (17 h.) ante un Bilbao Athletic del que coinciden en ensalzar a Garitano en su meticulosa dirección. «Es muy competitivo, está super bien trabajado», subrayan ambos.

Cerrajería, uno de los mejores mediocentros de la categoría, la brújula rojilla que aterrizó en el Mirandés tras cuatro campañas en el Barakaldo, con experiencias en Murcia y Oviedo en Segunda División, analiza su viraje: «Quería dar un paso adelante, estoy en el sitio idóneo para trabajar bien y luchar por subir a Segunda División, que rechacé hace dos años por quedarme en casa», desvela.

El volante también lamenta que les está costando carburar en ataque. «Hacemos 80 ocasiones por partido y nos hacen gol, ese es el problema», desliza sobre un Mirandés que es quinto en la tabla, con 14 puntos, los mismos que su joven y talentoso oponente. «El Bilbao Athletic es un equipo muy competitivo, que concede pocas ocasiones, compacto, que tácticamente roza la perfección. Habrá que aprovechar las nuestras, espero un partido cerrado».

Destaca Cerrajería que Gaizka Garitano ha inculcado a los cachorros «competitividad para estar arriba, es un equipo muy equilibrado, con jugadores de calidad». Enfrente tendrá a Unai Vencedor, una de las perlas rojiblancas: «Es un buen jugador, que se mueve bien por delante de la defensa, pero tenemos que centrarnos en nosotros mismos». Las ausencias de Sancet y Baqué se notan, sin embargo, Cerrajería destaca su munición arriba y «su fondo de armario». Advierte de que por dentro tienen, además de a Vencedor, a «Vicente, Nolaskoain si baja... pero nosotros somos el Mirandés, vamos sin complejos», apostilla.

También sostiene que los vizcaínos acabarán «en las seis primeras posiciones». Ahí mete también al Barakaldo, pese a que solo conserva a cinco del curso pasado que jugaron con él. «Están haciendo una gran temporada, es un equipo este año muy aguerrido, de mucha lucha, conecta con Lasesarre y me alegro muchísimo», relata.

Un choque «especial»

Yanis, por su parte, ha madurado una barbaridad en su campaña y media en Miranda. Antes se fogueó en el Bilbao Athletic y, mediante cesiones, en el Sestao River, el Tudelano y la SD Leioa: «Es un club buenísimo, grande en Segunda B, estoy fenomenal, el trato es espectacular». Un Yanis Rahmani, de solo 23 años, generación del 95 con Yeray y Unai López, que reconoce que ha encontrado a orillas del Ebro «la estabilidad» que necesitaba para explotar. «Han apostado por mí y estoy aportando buenas actuaciones y goles, y con trabajo, sobre todo», lanza este extremo de origen argelino dotado de una velocidad endiablada. Ha anotado ya tres goles, que prolongan los 11 facturados el curso pasado. Acaba contrato en junio de 2019.

El envite de Lezama de este sábado sigue siendo «especial», matiza el extremo izquierdo: «El Athletic me ha dado mucho, me ha tratado siempre bien, me curó la rodilla y jugar ante él siempre es especial y siempre lo será». Se medirá a una defensa muy renovaba y joven: «Aunque sean jóvenes hay mucho nivel, y más con la gente que está saliendo últimamente».

Descarta Yanis la «forma» con la que va moldeando Gaizka Garitano a sus pupilos: «Están superbien trabajados y encima Lezama es su fortín». Coincidió con Gorka Pérez en una pretemporada en el filial: «Es serio y agresivo, rápido al corte, que ha superado una lesión importante. Un central de gran nivel. Aporta ese grado de veteranía que necesita un filial». Conoce la «calidad» de Iñigo Vicente, que «siempre hace daño», más Villalibre, con el que coincidió en Juveniles y en el Basconia, al que describe como un delantero «muy potente al espacio, con gol». Recuerda, como apuntaba Cerrajería, que puede bajar «Peru Nolaskoain, que ya se está haciendo a la Primera División». Y añade que tiene «claro» que Mirandés y Bilbao Athletic pueden meterse por potencial y fiabilidad en el playoff de ascenso.