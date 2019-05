El Bilbao Athletic, a sellar la quinta plaza en Ellakuri Mireya López CD Vitoria - Bilbao Athletic JAVIER BELTRÁN Bilbao Viernes, 17 mayo 2019, 21:21

El Bilbao Athletic cierra la campaña y la breve era de Solabarrieta al mando del filial en Ellakuri (18:00) ante el CD Vitoria, relativamente cerca de Lezama. Precisamente, en la factoría rojiblanca es donde mejor rendimiento ha cuajado (40 de los 53 puntos), ya que fuera solo lo ha logrado maquillar en el último tramo del campeonato. Los números no engañan (3 ganados, 4 empatados y 11 perdidos), únicamente 13 puntos para sumar al casillero. La quinta plaza y no poder colarse en el playoff de ascenso obecede a este háncicap. Demasiada ventaja para rivales de campanillas como Racing, UD Logroñés y Mirandés, y para la gallardía del Barakaldo, que ha repartido sus méritos entre Lasesarre y a domicilio.

El Bilbao Athletic despidió la temporada en Lezama en familia con victoria 2-0 ante el Real Unión con goles de Iñigo Vicente y de Villalibre. El de Gernika ya suma 23 y es el pichichi destacado de los cuatro grupos de Segunda B, a la espera de poder marcar en Ellakuri. Le echó un cable además a Arenas y Gernika. Ahora le toca despedida en Ellakuri ante un CD Vitoria, filial del Eibar, ya descendido, lo que representa, indudablemente, un fracaso en la línea de cantera del club armero. Un día especial para Aritz Solabarrieta, que abandona en junio el club junto a su ayudante Iñaki González. Serán sustituídos por Joseba Etxeberria y Jorge Pérez, que retornan a Lezama. Además, Gaizka Larrazabal y Villalibre ascenderán al primer equipo e Iñigo Muñoz sale de su estructura al acabar contrato.

Este choque representa el último cartucho para que vayan rodándose Sancet y Baqué tras recuperarse en el verde de sus operaciones de ligamento cruzado, con Sillero, Vivian y Víctor San Bartolomé saliendo ya de sus respectivas lesiones. Gorka Guruzeta se operó esta semana y permanecerá en talleres hasta noviembre. No estará tampoco el portero getxotarra Unai Etxebarria, rumbo al playoff de ascenso con la UD Logroñés para suplir a Martínez de Corta en calidad de cedido. La misión del Bilbao Athletic versa en mantener la quinta plaza, aunque lo importante es que Gaizka Garitano pueda disponer en la pretemporada del primer equipo a los Oleaga, Vivian, Vencedor, Sancet, Larrazabal, Iñigo Vicente y Villalibre. La formación se ha robustecido este curso en una lucha titánica por mejorar a los cachorros antes del último salto a la élite.