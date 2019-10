El Bilbao Athletic no doblega al Amorebieta en un partido loco Varios jugadores lucha por un balón / PANKRA NIETO JAVIER BELTRÁN Sábado, 12 octubre 2019, 18:42

Las cuatro últimas victorias frente a Salamanca, Tudelano, Osasuna B y Arenas le permitió al Bilbao Athletic lucir la etiqueta de líder en solitario del Grupo II de Segunda B. Pero el vértigo del liderato provocó que no se pasara del empate ante la SD Amorebieta (3-3) en un debi loco, lleno de matices, volteretas y fogonazos. La SD Amorebieta, que recibió un mazazo en la última jornada ante el Real Unión, tiró el oficio para sacar rédito en Lezama. Un filial sin Sancet, con la Sub 21, con Baqué arriba, con Vivian de nuevo en el once, y con Salado titular de nuevo, que no se encontró cómodo, excepto en el tramo inicial del segundo acto y en los últimos compases del mismo. Cedio el terreno y la ofensiva a los Azules, que merecieron el punto. No habían recibido ningún gol en casa y los de Vélez de Mendizabal sellaron hasta 3, con la zaga local desorientada por momentos.

Zarraga, en el minuto 12, lanzó el primer tiro lejano con viento sur en una arranque de derbi descafeinado, inconexo y sin mordiente para ambos equipos, quizás contagiados por la metereología. Para colmo, susto de Lluis Micaló, en un lance con Morcillo, se lesionaba y tenía que saltar Garro. Un centro de Morcillo que no pudo conectar Baqué por milímetros levantó el sopor, más otro disparo de Morci buscando su pierna buena. Pero el juego no remontaba, hasta los pases eran poco precisos y las pérdidas se incrementaban, con Vivian y Luengo poco inspirados y Vencedor sin encontrarse nada cómodo.

3 Bilbao Athletic Ezkieta, Sillero, Vivian, Luengo (Areso, min.46), Rojo; Vencedor, Zarraga; Morcillo, Salado (San Bartolomé, min. 46), Artola; Baqué (Urain, min. 83). 3 SD Amorebieta Saizar; Micalo (Garro, min.21), Arregi, Jaso, Seguín; Mikel Álvaro, Lozano, Rementeria; Zarrabeitia (Aldalur, min. 69), Salazar (Ekain, min. 65) y Orozko. Goles: 0-1: Garro (min, 33), 0-2: Rementeria (min.43); 1-2 (min.46), Vencedor; 2-2: Baqué (min. 48); 2-3 (Artola, min.58), 3-3: Orozco (min.60). Árbitro: Gao Aladro (asturiano), Expulsó a Garro por doble amarilla (min.81), Gabri Salazar (min. 35), Mikel Álvaro (min. 35), Arregui (min.74), Rojo (min. 76) y San Bartolomé (min.85). LEZAMA: 800 espectadores.

Y fue el Amore el que golpeó primero. El propio Beñat Garro marcaba a la salida de un córner entre una nube de piernas en el primer disparo entre los tres palos. Ezkieta salvaba el segundo bajo en una acción de balonmano a remate de Unai Rementeria, con los Azules lanzandos. El mismo Rementeria, excanterano de Athletic y Real Sociedad, esta vez sí, anotaba en otra internada por el pasillo central bajo el desconcierto local. Un 0-2 inesperado.

Pero Etxebe buscó la reacción. Metió tras el descanso a Areso y San Bartolomé por Luengo y Salado. El efecto fue inmedato, sin anestesia para el Amore: Unai Vencedor, de falta, batió a Saizar que midió mal y Baqué, con la testa a la salida de un córner empataban en los dos primeros minutos del segundo acto. Un arranque brutal para el filial que volvía a ser el mismo que en las jornadas precedentes. Y para rematar, de nuevo cabezazo de Vivian, que rechaza Saizar y Artola marcaba el tercero. Parecía hecho. Pero a renglón seguido, error de Vivian, que se cruzaba con Ezkieta, caían al piso, y Orozco empataba en un partido loco y descontrolado. El portero terminó cojeando. El filial no se conformaba. Vencedor buscó de nuevo la escuadra de Saizar, pero esta vez le adivinó la intención. Morci desde la izquierda también remataba, pero entre Saizar y el poste despejaron el peligro con el envite roto y con uno menos los zornotzarras, ya sin dueño. Ewan Urain, nada más salir, casi se encuentra con el gol de la victoria y Artola remataba de cabeza arriba, sin que la equis se moviera.