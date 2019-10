El Bilbao Athletic busca la quinta buena ante el Amorebieta Joseba Etxeberria vivirá este sábado un encuentro muy especial al medirse a su exequipo. / Manu Cecilio Joseba Etxeberria y tres de sus jugadores vivirán un encuentro muy especial al medirse ante su exequipo. Los visitantes intentarán resarcirse de la dura goleada la semana pasada ante el Real Unión JAVIER BELTRÁN Viernes, 11 octubre 2019, 16:54

El Bilbao Athletic, líder en solitario del Grupo II de Segunda B, mide su racha de cuatro victorias consecutivas ante la SD Amorebieta este sábado en Lezama (16.00 horas) en un encuentro muy especial para varios de sus integrantes por su pasado en el equipo que este fin de semana es su rival. Joseba Etxeberria, como técnico, y Oier Luengo, Andoni Tascón y Baqué, cedidos dos etapas, vivirán unas sensaciones muy especiales ante una escuadra que viene de encajar una dura derrota la jornada pasada.

«Son muchos amigos, me encontraré con gente con la que he coincidido. Es un partido especial porque tenemos relación, pero lo vamos a plantear muy bien para seguir con esta racha. Esperemos que sean cinco victorias seguidas», asegura 'Etxebe', que no se fía de la bonanza clasificatoria a estas altura del curso. «Es importante empezar bien porque los jóvenes se atreven a hacer más cosas, pero no nos podemos relajar, esto es muy largo», subraya.

El técnico rojiblanco cuenta desde la semana pasada con Ewan Urain, que disputó sus primeros diez minutos de la temporada, y con Dani Vivian, que reaparecía después de tres semanas en barbecho por unas molestias musculares y que disputó 45 minutos en el triangular ante el Barakaldo en Lasesarre. No podrá contar con Sancet, alistado con la selección española sub-21. Habrá que ver si Imanol García de Albéniz y Asier Córdoba se recuperan definitivamente de sus lesiones.

En el lado de la SD Amorebieta, el equipo dirigido por Iñigo Vélez de Mendizabal recibió contra pronóstico un mazazo en la última jornada de Liga. El Real Unión arrasó Urritxe con un 1-4 en lo que supuso la segunda derrota ante su público. Quizás devolvió a la realidad al equipo del exrojiblanco y cuyo director deportivo, Asier Goiria, fue el lanzador de 'Etxebe' en los banquillos. Sin embargo, fuera de casa, los azules han rendido a pleno pulmón. Entre sus víctimas, otros filiales como Osasuna B y Valladolid B, que entonces era el inesperado líder. El equipo de Vélez de Mendizabal, siempre solidario y vertical, es líder en recuperaciones, lo que ejemplifica su estilo de juego aguerrido. Ocupa el undécimo puesto en la tabla con 9 puntos, siete menos que los cachorros y rentabilizando al máximo sus 7 goles a favor y 9 en contra.