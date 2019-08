Asier Benito: «Ya no pintaba nada en el Bilbao Athletic» Benito, en un entrenamiento con la Ponferradina. / E. C. El atacante recala en la Ponferradina en calidad de cedido desde Eibar JAVIER BELTRÁN Lunes, 12 agosto 2019, 22:50

Asier Benito (11-2-95) acaba de aterrizar en Ponferrada de la mano de Jon Pérez Bolo como cedido del Eibar para competir con Yuri, Buenacasa y Kaxe. «Que te conozca el míster siempre es mejor», lanza el delantero de Amurrio, ex del Bilbao Athletic, en una entrevista a El Correo, ya que contaba con otra opción del Extremadura tras marcar 4 goles en la pretemporada del club armero, donde firmó un 2+1. El curso pasado, una lesión en el sóleo y otro en el tobillo le orilló en Lezama durante cuatro meses. El Athletic le quiso renovar, pero «ya no pintaba nada en el filial», reconoce.

- Bolo le tenía en cartera desde juveniles...

- Si, me quería y hubo un año que estuve a punto de ir (al Arenas), pero por un tema con el Alavés con la renovación no pude ir.

- Es el que ha insistido más para su cesión a Ponferrada.

- Sí, sí, es el que más ha insistido para venir y aquí estoy.

- Cuatro goles en la pretemporada del Eibar de Mendilibar, no está mal...

- He tenido más suerte que otras veces y he tenido minutos y los he aprovechado.

- Pero usted siempre ha sido un killer del área...

- Sí, siempre he tenido más facilidad para meter goles que para hacer otras cosas. Ha sido más lo mío. Soy más nueve que en banda, desde luego.

- Va a redebutar en Segunda División porque ya lo hizo en las filas del Alavés dos partidos.

- Sí, el año que ascendió el Alavés a Primera jugué dos partidos y pude jugar bastantes más, estaba bien, pero no tuve más oportunidades ese año. Una pena por eso.

- Después el Alavés le orilló en la grada al saber que le había fichado el Athletic...

- Tengo relación con los compañeros y los empleados del club, estuve allí cuatro años. Recuerdo que aquellos meses se me hicieron largos, claramente por no poder competir. El filial estaba bien, primero, y me daba rabia no poder ayudarles.

- ¿Cuando llega al stage del Eibar la idea era de saque salir cedido a Segunda o tenía alguna esperanza ante los Charles, Enrich, Kike García?

- En teoría la idea era esa, pero sí que me decían que cabía la posibilidad de que Mendilibar se quedara conmigo. Lo más lógico es que saliera cedido.

- En Ponferrada se topa arriba con Buenacasa, cedido del Mallorca, Kaxe y el veterano goleador Yuri de Souza.

- En cualquier lado es difícil jugar. Les conozco además y tienen mucho nivel. Tengo amigos en común con Buenacasa y Kaxe. Lo primero tengo que jugar y luego, si juego, a ver si meto goles. la plantilla en general de la Ponferradina me ha convencido para bien.

- ¿Qué le dijo Mendilibar tras sellar su cesión?

- Que le parecía un buen destino, que trabajara y que es un buen sitio para mí.

- El Athletic le quiso renovar, pero pensaba que era una etapa cerrada.

- El Athletic me ofreció el filial de nuevo, pero veía que mi tiempo en el filial se había acabado y que ya no pintaba nada; me centré en otras ofertas.

- Asier Villalibre sale de nuevo cedido, ¿qué le parece?

- Hay mucha gente ahí arriba, pero con la temporada que había hecho (23 goles) igual alguna oportunidad sí que había merecido. A ver si tiene suerte como cedido, ojalá.

- Iñigo Vicente, Nolaskoain, Andoni López, otros excompañeros suyos salen cedidos, ¿le sorprende tanta salida?

- Hay mucha gente en el primer equipo y es difícil encontrar sitio. Fíjate Peru que ya había jugado partidos en el primer equipo. Pero tarde o temprano acabarán estando en el primer equipo.

- Se quedan como delanteros del filial de Etxebe, Ewan, Urain y Tascón, ¿qué le parecen?

- En los últimos años el Bilbao Athletic ha tenido buenos delanteros y aunque este año tienen menos gente. Sí que Urain lo ha hecho muy bien en el Basconia y Tascón es un jugadorazo, que ya lo ha demostrado en la SD Amorebieta.

- Williams ha renovado hasta 2028 y Aduriz se retira en junio... Va a haber cambios en los próximos años.

- Está claro que Williams es el hombre más importante en ataque del Athletic y Aduriz algún año colgaría las botas.

- Usted siempre se ha declarado seguidor del Athletic, supongo que su objetivo será debutar en Primera y en el Athletic...

- Ojalá, quién sabe, aunque me debo primero al Eibar y a ver si lo logro en Ipurua después de sumar minutos en la Ponferradina.