El Arenas reta al Bilbao Athletic

Anduva testaba al Bilbao Athletic y a Guruzeta. Solabarrieta iba con todo a Miranda, apuntalado además por Peru Nolaskoain, ya acostumbrado a estar a caballo con el primer equipo, y recuperaba al lesionado Iñigo Vicente, para empatar en el descuento por medio de un testarazo de Asier Villalibre (16 goles). Segundo empate consecutivo tras el del duelo de filiales frente al Sanse que debe despejar este domingo, en horario inusual (11:30 h.) ante el Arenas en Lezama. Un nuevo test para un Bilbao Athletic que tenía dos perfiles que va subsanando.

Con 6 puntos fuera tras el cosechado ante el Mirandés, el Bilbao Athletic se muestra sólido en Lezama con cinco victorias consecutivas y ese empate en el derbi desde que Solabarrieta arribara al segundo filial rojiblanco. Oihen Sancet, al que se le ve muy mejorado y entrenando con el primer equipo en los últimos coletazos de su recuperación, Baqué, Sillero y Seguín no se vestirán de corto frente al equipo de Jabi Luaces.

Por parte del Arenas, su delantero almeriense José Enrique, que fue internacional con España de fútbol playa, ya avanza que se trata de una cita «en la que todos queremos jugar». El horario mañanero tampoco le molesta: «Está bien, me gusta», despeja. Junto a él podría alinearse el joven mediocentro Junior Martínez, también fichado en el mercado invernal desde el Salamanca y que ha sido reclutado por la selección de República Dominicana para jugar el día 25 ante Bermudas en el país de su padre.

Jabi Luaces, míster de los areneros, reconoce que «nos vamos a medir a un equipo intratable como local», que tiene como principal cualidad «marcar muchos goles y encajar pocos, solo trece, en Lezama». Para contrarrestar su potencial «deberemos llevar la iniciativa, atacar y mantener el balón alejado de nuestra portería, ellos son temibles cuando tienen el balón», advierte. El técnico rojinegro se muestra convencido del potencial de su equipo para «ser los segundos en ganar en Lezama». En todo caso, reconoce que «tenemos los argumentos suficientes para hacer incómodo el partido a nuestro rival».

Luaces, que ha tenido que hacer este curso verdaderos equilibrismos por el rosario de lesiones, con seis o siete por jornada, sigue sin poder contar con su killer Etxaniz ni con Urkiza, mientras que es seria duda Txemi Talledo, que tuvo que ser suplido en el tramo final del partido ante el Real Unión. «Probablemente no podremos contar con él», lamenta el titular del banquillo de Gobela. Seguramente no llegue a tiempo tampoco el central Gonzalo Llerena. Pablo Fid podría ponerse los guantes en las instalaciones de Lezama. Descaca el buen momento de extremos como el argentino Damián Zamorano, que marcó ante el Real Unión, y el cedido de la Real C, Xaber Alkain, muy rápido en sus movimientos.

Un Arenas que pelea por colarse en las plazas de Copa, su máximo objetivo cuando se conmemora el Centenario de la consecución de su título. De momento es décimo con 35 puntos, cuatro menos que los cachorros. Los rojiblancos, por su parte, no descartan nada si su talento se termina de prolongar dentro y fuera de su cancha.