Aitor Calle, míster del Haro: «He tenido este verano encima de la mesa a 500 jugadores» «Es cierto que desde que ascendimos el 20 de junio hasta ahora llevo entre 30 o 40 llamadas diarias de lunes a domingo», dice el entrenador del rival del Bilbao Athletic JAVIER BELTRÁN Bilbao Viernes, 23 agosto 2019, 16:41

Aitor Calle, entrenador del Haro, lleva todo el verano pegado al móvil. En la última semana ha atado a Armando Armando, Álex Valiño y Simón Lecea. Este domingo se vuelve a ver las caras con el Bilbao Athletic de Joseba Etxeberria en El Mazo, al que se midió en pretemporada en su brillante ascenso a Segunda B. «Es cierto que desde que ascendimos el 20 de junio hasta ahora llevo entre 30 o 40 llamadas diarias de lunes a domingo. Esperemos que tenga recompensa y este año consigamos la permanencia», lanza el técnico deustoarra, que ya pilotara al Deusto y el Portu, en una entrevista en El Correo.

- El Bilbao Athletic para empezar tras el brillante ascenso del Haro a Segunda B.

- Para un equipo como nosotros todos son duros, pero es cierto que para abrir boca viene es un equipo llamado a cotas altas, a intentar pelear por los puestos de playoff e intentar subir de categoría. Estará arriba seguro. Va a ser complicado, pero todos los partidos para nosotros los van a ser. Esperemos que jugar como local sea una ventaja para nosotros y que se sientan incómodos.

- ¿No es mejor pillar ahora al Bilbao Athletic cuando debe acoplar a sus jóvenes promesas y se han ido por Villalibre, Larra, Iñigo Vicente o Nolaskoain?

- Sí, aunque al principio de temporada todos los equipos nos estamos acoplando, esamblando piezas. El mayor problema de enfrentarte a un filial es el aspecto físico, si te bajas algunos jugadores que han estado en el primer equipo físicamente están muy bien.

- ¿Sacó alguna conclusión del amistoso ante el filial?

Jugamos el 13 de agosto el Trofeo de Luis de la Fuente aquí y, casualidad, el calendario ha hecho que nos volvamos a enfrentar en la primera jornada. Aparte que es un club al que conozco bien y que le he visto más partidos durante la pretemporada. Es un equipo con mucha calidad, con mucha progresión, aunque es cierto que este año la plantilla se ha transformado mucho ente los que han subido o se han ido cedidos. En zona de tres cuartos son capaces de resolver y arriba tienen pegada y dominan el balón parado.

- ¿Qué tal con Etxebe, Jorge Pérez y Aranzubia?

- Nos pusimos en contacto ya en el partido de pretemporada y muy bien, un tío muy cercano y agradable, muy buena la relación con ellos. Con Jorge Pérez coincidí como jugador, hicimos una prueba juntos en Zamudio, somos los dos del 76 y a Aranzubia también le conozco. Para mí es un debut muy bonito ante mi club, el equipo de toda mi vida.

- Han llegado Valiño, del Tenerife B que estuvo en el Juvenil del Athletic, Corbalán que estuvo en el Sestao River y Simón Lecea, cedido del Betis B. ¿Está satisfecho, dentro de sus posibilidades, de los fichajes de este verano?

- Dentro de lo complicado para un club como nosotros, con el presupuesto de manejamos el poder tener acceso a algunos jugadores. Estoy muy contento porque hemos conseguido un poco lo que queríamos una vez que renovamos a los once jugadores que queríamos que continuaran. Los fichajes que hemos hecho han entrado dentro de los parámetros que necesitábamos, con experiencia en Segunda B, y que surgirían algunas oportunidades buenas como las de esta última semana que encajaban. A Valiño le conocía de Lezama, es sub 23 y polivalente y a Armando Córbalán también le conocía, que puede jugar como central como hizo en el Rápido de Bouzas, o de mediocentro. Y Lecea es un chico riojano que nos puede aportar.

- ¿Le han ofrecido muchos jugadores y a bajo coste, supongo?

- Este verano no se lo deseo a nadie. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí, haciendo las dos cosas: entrenamiento y secretaría técnica, ha sido mucho, pero encantado. Tengo capacidad de trabajo, tengo la suerte de hacer lo que me gusta, quiero dedicarme a esto profesionalmente, he aprendido muchísimo, he hecho muchos contactos, he hablado con muchos clubes y con gente de fútbol. Es cierto que desde que ascendimos el 20 de junio hasta ahora llevo entre 30 o 40 llamadas diarias de lunes a domingo. Esperemos que tenga recompensa y este año consigamos la permanencia.

- Ibra Dieng es una apuesta personal suya.

- He intentado dar pasos firmes al decidirme por los jugadores elegidos. He tenido encima de la mesa 400 o 500 nombres de jugadores este verano. El hecho de que conozca el grupo vasco, este grupo, la adaptación al césped articial de El Mazo, que no es habitual. Unos baremos que hemos metido en la coctelera y la suma de ellos ha hecho que apueste, por ejemplo, por Ibra. Para el perfil de equipo del Haro es un jugador que se va a sentir como en casa, en familia para poder sacar su mejor versión. Es cierto que tiene muchas carencias y él es el primero que lo sabe. Es un jugador especial que se ha formado muy tarde.