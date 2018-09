Bilbao Athletic y Barakaldo se salen de la tabla El Barakaldo se llevó el triunfo en el atractivo derbi de Lasesarre. / Jordi Alemany Gernika y Cultural de Durango, por el contrario, cierran la clasificación del Grupo II JAVIER BELTRÁN Bilbao Lunes, 24 septiembre 2018, 16:59

La quinta jornada despeja tres bloques claramente diferenciados para la armada vizcaína de Segunda B: Bilbao Athletic, líder con 13 puntos, y Barakaldo, cuarto, con 11, en la zona noble. SD Leioa (6 puntos), en el puesto duodécimo, Arenas (4) y SD Amorebieta (4) , ubicados en los puestos quince y dieciséis, en el lote templado, y en zona roja Gernika y Cultural de Durango, que cierran la tabla con 2 y 1 puntos, respectivamente.

El Bilbao Athletic camina firme tras vencer al Gernika (3-0) en un envite no tan brillante pero muy efectivo para los cachorros de Gaizka Garitano, que suman ya quince partidos sin perder en su cancha, con 13 de 15 puntos dirimidos. Iñigo Vicente sigue sin cadena, con su tercer gol y una asistencia más, esta vez a Sillero. Nolaskoain regresaba mermado, a expensas de poder seguir echando un cable, y se lesionaba Iñigo Baqué. Muy mala pata porque merma sensiblemente la zona ancha tras la avería de Sancet en Tanos. Los forales se resistieron y por momentos dominaron, pero caracen de pólvora arriba. Urtzi Arrondo reclama «paciencia» y está seguro que con algún ajuste los resultados llegarán.

El Barakaldo también convierte Lasesarre en un fortín, con hasta 21 partidos invicto. Un gol tempranero del joven madrileño Sergio Benito fue a la postre definitivo en un equipo en construcción, con solo cinco supervivientes del curso pasado. Los fabriles, que se codean con Racing y Calahorra en el sector aristocrático, tiraron de efectividad, mientras que el Arenas de Luaces lo intentó y dispuso de ocasiones. La más clara de Etxaniz, que tras salvar a Viorel Boian, Picón le arrebató la gloria.

La SD Leioa sacó un punto valioso en la cancha del Tudelano, que amenaza con ser la revelación de la temporada. Un tanto de Fran Sota a pase de Yurrebaso empinó la senda de los navarros, que solo al final, y tras disponer de ocasiones de los exrojiblancos Ion Vélez y Néstor Salinas, David Soto puso las tablas en el marcador.

La SD Amorebieta ha dado un estirón en la clasificación a costa de la Gimnástica con una reparadora victoria en El Malecón. Una victoria que le rescata de los puestos de descenso directo. Aitor Ortega e Iker Bilbao anotaron para los Azules, relegando a la nada el tanto de Palazuelos. Tascón pudo incrementar la cuenta con un par de goles más. Iñigo Vélez de Mendizabal lo tiene diáfano: «No es nada fácil jugar en Torrelavega. Hemos podido matar el partido antes, nos ha costado mucho vencer, pero el resultado me parece justo», remataba aliviado el técnico vitoriano.

La Cultural sigue pagando caro el peaje del reciente ascenso a la competitiva Segunda B. El Izarra, revelación del campeonato, se llevó el gato al agua en Tabira. La pegada fue mayor por el conjunto navarro, con Laborda definitivo. El tanto de Ekaitz Molina resultó insuficiente. Como en el caso del Gernika, en Durango no se van a volver locos. No se va a renunciar a sus postulados ni a su particular filosofía, independientemente de la tozudez de los resultados. Queda mucha mecha. Hasta a décima jornada no se pueden extraer demasiadas conclusiones.