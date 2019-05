«Estamos muy vivos y vamos a por ellos con todo», lanza Antonio Sánchez P. Olazabal El mediocentro fabril fue el héroe de la ida ante el Hércules al estrenar el marcador y su propia cuenta goleadora en el Barakaldo PERU OLAZABAL Barakaldo Miércoles, 29 mayo 2019, 19:16

Antonio Sánchez es, para muchos, el mejor jugador de la presente campaña en las filas gualdinegras. El mallorquín, a sus 22 años, ha logrado deslumbrar a la afición fabril con su buen criterio en el centro del campo y, durante todo el curso, ha sido un fijo en los esquemas de Aitor Larrazabal. Para redondear su extraordinaria temporada, anotó el tanto del Barakaldo frente al Hércules en el pasado envite. «Es el gol más importante de mi carrera», asegura. Sánchez confiesa que sintió «una alegría inmensa» al ver el balón en el fondo de las redes. «Fue un momento especial y muy bonito».

Esta es la primera experiencia que Antonio Sánchez vive fuera de las islas. El mediocampista cedido por el Mallorca procede de la cantera del cuadro bermellón y solo salió como préstamo al Poblense hace dos años, un equipo de Mallorca que milita en Tercera División. El verano pasado, se aventuró y se unió a las filas del Barakaldo, ya que «jugar otro año en Tercera no era lo que más me convenía, y en el primer equipo no me veían capacitado para estar, así que tuve que buscar una salida en Segunda B», explica. Sin embargo, no le ha costado en absoluto salir lejos de casa por primera vez. «Desde el primer momento, los compañeros me acogieron muy bien y me he sentido muy querido por la gente del club y la afición, por lo que la adaptación ha sido muy fácil», declara.

Para los de Lasesarre, ha sido un futbolista muy importante desde la primera jornada, ya que ha acumulado 35 partidos de liga. Solo se ha perdido dos encuentros por sanción y el anteúltimo compromiso de los gualdinegros para darle descanso. De esos 35 enfrentamientos, ha sido titular en 31, convirtiéndose en el segundo jugador de campo con más minutos de la plantilla, solo por detrás de Óscar Prats. Antonio Sánchez admite que no esperaba tener tanto protagonismo. «Yo solo he intentado dar el máximo por mis compañeros y por el equipo, he trabajo duro y he conseguido esa regularidad», subraya.

«Al míster le dije que en play-off iba a marcar uno»

'Toni' Sánchez ha dejado patente su calidad y su buen hacer en el centro del campo. Esta temporada, ha sido la piedra angular sobre la que ha girado el fútbol de los de Aitor Larrazabal. No obstante, la tarea del gol se le ha resistido y no ha logrado estrenar su cuenta anotadora con la zamarra gualdinegra hasta este pasado fin de semana. «Ya estaba un poco desesperado por marcar un gol porque había desaprovechado varias oportunidades durante la temporada», reconoce. Ante esta tesitura, tuvo un pálpito y cumplió con su promesa. «Al míster le dije que en play-off iba a marcar uno y al final tuve suerte», revela.

Finalmente, su diana valió para empatar el partido de ida en Lasesarre, por lo que ahora está todo por decidir en el José Rico Pérez. «Ha sido un año muy bueno, solo queda la guinda, a ver si podemos alargar esto un poco más y hacer algo bonito», anhela Sánchez. El Hércules, a priori, parte como favorito al marcar fuera de casa y afrontar la vuelta en su estadio. Sin embargo, los fabriles no se dan por vencidos. «En Lasesarre vimos que se le podía hacer daño al Hércules y vamos con esa idea, les vamos a hacer pasarlo mal en Alicante», sostiene el centrocampista. En el entorno del Barakaldo, existe la preocupación de saber si una plantilla tan joven -25 años de media- sabrá gestionar la presión de jugársela en un estadio con capacidad para 30.000 personas, que espera una gran afluencia. «El equipo sabrá manejar la presión y vamos a plantarles cara, ya lo hicimos en El Sardinero», asevera Antonio Sánchez. «Estamos muy vivos y vamos a por ellos con todo, estamos convencidos de que la fase de ascenso va a durar un poco más», resalta.