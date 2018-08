Aitor Larrazabal (Barakaldo): «Vamos a ser más prácticos» El técnico, durante la sesión de hoy en Lasesarre. / Pedro Urresti El técnico afronta con ilusión el inicio de su segunda campaña al frente de conjunto gualdinegro, que abre este domingo el curso en Lasesarre LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Miércoles, 22 agosto 2018, 19:07

Su segundo verano en gualdinegro. El exjugador del Athletic Aitor Larrazabal desembarcó en Lasesarre al inicio del pasado curso con muchas ganas y reconociendo que su llegada al Barakaldo era «el reto más importante» al que hacía frente en su carrera en los banquillos. El de Loiu continúa al frente de un club que aspira a todo pero con los pies en el suelo, consciente de que la realidad económica les sitúa un paso por detrás de otras entidades, ante las que empezarán a luchar desde este mismo domingo, cuando empiece oficialmente para los fabriles la temporada.

- Ya empieza lo serio.

- Sí, estamos en la última semana antes de la competición y todo el trabajo que se ha hecho durante este mes y pico vamos a ver cómo revierte y si tenemos la capacidad de entrar en el partido de la mejor manera posible.

- ¿Qué sensaciones le deja la pretemporada?

- Las típicas, de mucha carga de trabajo principalmente, es en lo que más me fijo. Los resultados en estas fechas para mí no son lo importante, aunque siempre es bonito ganar (se llevaron dos de los siete amistosos programados). Hemos tenido muchos chicos a prueba, un número alto de jugadores durante muchas fases, pero sin tener cerrado todavía el equipo. Aún podría haber un par de entradas más hasta el cierre del mercado.

- ¿Qué zonas pretende reforzar?

- Aunque sean dos jugadores, tenemos tres zonas por mejorar. Necesitamos que llegue un delantero y estamos viendo la posibilidad de que llegue otro defensa, un lateral izquierdo en este caso, y un mediocampista.

- Contando con los que tiene ahora mismo, ¿cómo definiría al equipo?

- Es un grupo que, si no me equivoco, va a competir. Ya lo ha demostrado en algún partido cuando ha estado el equipo base. Va a ser más práctico.

- En el ataque va a ser complicado suplir la marcha de Vitoria y Buenacasa, una pareja letal.

- Probablemente. En cuanto a gol sí, porque es muy complicado que una pareja de delanteros en esta categoría haga 31 goles. Los dos han dado un paso adelante. Uno se ha ido a Segunda (Buenacasa) y el otro ha firmado un buen contrato con el Logroñés después de tener ofertas importantes del extranjero, pero no podemos mirar a la temporada pasada. Los protagonistas de este curso son los jugadores que tenemos este año, entre los que hay algunos de segunda línea que van a hacer más goles que el año pasado, como David de Paula, que nos va a aportar balón parado y mucho tempo. También llega Raúl Hernández del Rayo con muchas ganas, y Álvaro Barbosa. Vamos a ver si el equipo es lo más equilibrado posible porque eso es lo que hace estar en una posición o en otra.

- De lo que se ha visto hasta ahora del Barakaldo, ¿qué es lo que más destaca?

- La competitividad. Es un equipo que va a presionar bien y mucho, que no va a dejar espacios al contrario. Quizás no dispondrá de muchas ocasiones de gol pero vamos a tener la capacidad de plantar cara a equipos serios y con opciones de estar arriba. Creo que hay tres conjuntos que parten con la vitola de favoritos. La plantilla que ha hecho el Racing y el Logroñés está por encima de la del Mirandés, pero los tres estarán arriba, más lo que podamos estar detrás.

- Tocará lidiar de nuevo en un grupo plagado de vizcaínos.

- Somos muchos y la verdad es que para los viajes fenomenal, y para los derbis también, porque dan la posibilidad de que la gente venga y nuestros aficionados se desplacen. A la hora de fichar ya es más complicado porque es difícil tener acceso a los mejores.

Inicio duro

- El día de la presentación ya anunció que este nuevo Barakaldo no va a renunciar a nada.

- Históricamente este club tiene el listón alto pero tenemos que ser también realistas y saber que los presupuestos y los números están ahí. Este verano tenía apalabrado el fichaje de un jugador pero al final optó por irse al Logroñés, con una ficha que casi doblaba lo que nosotros podíamos ofrecer. En este aspecto no nos podemos comparar ni con ellos ni con Racing o Mirandés, es inviable.

- El play-off es siempre el objetivo inicial. ¿Qué faltó la temporada pasada para alcanzar esos puestos?

- La capacidad que no tuvo el equipo de tener la misma imagen en casa que fuera. En Lasesarre se jugó muy bien, no se perdió, muchos aspectos de los que se adoleció fuera de casa, donde no se tuvo esa fuerza psicológica que tiene que tener un equipo para intentar jugar de la misma manera. Este año en ese sentido puede ser diferente. El hecho de jugar fuera no nos tiene que hacer cambiar nuestra propuesta de juego.

- Este domingo empiezan en casa, frente al Oviedo B. A mantener la racha.

- Vamos a intentar afrontar el partido con garantías. Es importante empezar ganando para tener confianza. Nos espera un inicio muy duro y muy fuerte. Después de este partido tenemos que ir a Las Gaunas, el encuentro de Copa, un duelo muy importante, luego la Real B y más tarde vamos a Miranda.