La unión hace la fuerza en el Barakaldo Miembros de la plantilla gualdinegra, tras el triunfo ante el Izarra. / Barakaldo C.F. Segunda B El buen ambiente que reina el vestuario fabril, con habituales quedadas, se refleja en el sensacional arranque de los gualdinegros, colíderes del grupo LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Lunes, 1 octubre 2018, 17:43

Empatados a puntos con el líder de la tabla, el Racing, precisamente su rival de este domingo en Lasesarre (18:00 horas), el Barakaldo atraviesa su mejor momento de las últimas tres temporadas. Aún no conoce la derrota en liga, ha sumado cuatro triunfos en seis partidos y es, con el conjunto cántabro, uno de los menos goleados del grupo, después de cerrar la mitad de sus compromisos ligueros con la portería a cero. Su última victoria la firmó en Estella este domingo, gracias al solitario tanto de Sergio Benito, pichichi gualdinegro y uno de los máximos anotadores del grupo II.

Buenas sensaciones que se palpan en el verde, pero que también transmite el vestuario. Y es que, pese a que este verano han llegado 17 jugadores nuevos al conjunto de la margen izquierda, todas las fichas han encajado a la perfección dentro y fuera del terreno de juego. De ello se ha encargado Aitor Larrazabal. «Es lo que buscábamos», declaraba hace apenas unos días a este periódico el técnico del Barakaldo. Hacer piña, una cuadrilla. Es habitual que los jugadores queden entre sí para comer. La pasada semana se juntaron todos. Plantilla, cuerpo técnico y algunos miembros del club, alrededor de una mesa, aprovechando para celebrar una renovación de patrocinio. Algo que también suelen hacer al menos una vez por semana para empezar bien el día, compartiendo desayuno antes de entrenar. «Mi idea era haber hecho esto también el año pasado, este tipo de actividades o quedadas, pero a veces no se dan las circunstancias oportunas», declaraba el de Loiu.

Este curso todo ha propiciado que desde el inicio se fomente la unión entre todas las partes. «Lo podemos hacer gracias a la colaboración de los capitanes y seguro que todo ello tiene un porcentaje de repercusión luego en lo que se haga durante la temporada», aseguró Larrazabal. Y es que el preparador fabril está convencido de que todos los momentos que comparta el vestuario «harán al equipo mucho más fuerte». Una conexión tal que no se palpaba desde la temporada de los 80 puntos, cuando el conjunto gualdinegro rozó el puesto de campeón, primero, y el ascenso después, cayendo ante el Lleida en una campaña para el recuerdo.

«Quien tenga otra idea de lo que es un trabajo grupal o en un equipo, en el Barakaldo no tendría sitio este año», declara el míster vizcaíno, dejando claro que la apuesta por este tipo de actividades o iniciativas seguirá durante todo el curso. Aunque también es consciente de que no todos los jugadores puede que se encuentren igual de satisfechos o involucrados con el grupo. «Esto es la ley del fútbol, y muchas veces hay que mirarse uno mismo al ombligo para decir qué no estoy haciendo del todo bien para no estar ahí. Al final son 23 jugadores y solo pueden competir cada domingo 14, por lo que 9 se quedan fuera, pero tienen que intentar convencer al entrenador».

Entradas ante el Racing a precio «especial»

De todos ellos, Oliver Sarkic es uno de los que espera paciente su momento. Cedido del Leeds United de Marcelo Bielsa, aún no ha sumando ningún minuto con la camiseta gualdinegra. Por contra, el capitán Xabi Galán reapareció después de dos semanas alejado de las convocatorias, tras sufrir un problema en su hombro derecho en la tercera jornada de liga. Tanto unos como otros, juntos, esperan mantener al Barakaldo en lo más alto.

Para tratar de que la conexión con la grada sea aún mayor y que los aficionados lleven en volandas al equipo en el importante duelo frente al Racing, en el que se jugarán ambos el liderato, el club ha decidido poner a disposición de los socios entradas a precio «especial». Cada abonado podrá retirar una, en su mismo sector, desde hoy mismo y hasta el viernes, de 10 a 13 horas y de 16:30 a 20 horas, presentando su carnet. Para el público en general, los precios serán los habituales. Por motivos de seguridad, la tribuna norte será exclusiva para los seguidores del Racing.