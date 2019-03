Los socios votarán por la conversión a SAD el 11 de abril Fernando Gómez Los socios aprueban por mayoría simple la celebración de una nueva asamblea en la que se desarrollará una votación que puede ser definitiva PERU OLAZABAL Barakaldo Martes, 26 marzo 2019, 21:29

El proyecto liderado por Jesús María Isusi y otros tres socios del Barakaldo para convertir el club gualdinegro en una Sociedad Anónima Deportiva está un poco más cerca de convertirse en realidad. La propuesta de estos cuatro empresarios barakaldeses está cumpliendo con todos los pasos que tenían previstos y en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en la tarde de este martes, los socios y socias fabriles han aprobado seguir adelante con el proceso establecido e ir a las urnas. Previamente, se generó un intenso debate en el que una parte de los asistentes mostraron su disconformidad pero que daban su consentimiento puesto que no hay otra opción alternativa. Finalmente, la votación se llevará a cabo el próximo 11 de abril, que podría convertirse en una fecha histórica en el devenir del conjunto fabril.

La asamblea, encabezada por Orlando Sáiz al frente de la Junta Gestora, comenzó informando acerca de la falta de presentación de candidaturas a la Junta Directiva dentro del plazo estimado -del 7 de marzo al 17 de marzo-. Por lo tanto, según establecen los estatutos, la Junta Directiva saliente debía convocar una asamblea en un plazo de diez días naturales «para que se adopten los acuerdos que se estimen pertinentes». En este caso, 'el acuerdo pertinente' al que se refieren los estatutos es que la Junta Gestora continúe llevando a cabo las labores de gestión y administración cotidiana del club.

El otro aspecto a tratar ha sido la posible conversión del club a Sociedad Anónima Deportiva. En primera instancia, algunos socios han mostrado sus reticencias hacia la posible reconversión. También se incidió en conocer los nombres que están detrás del proyecto, algo que creó un gran debate en la sala. Ante la demanda de información acerca de la posible nueva forma jurídica, Jesús María Isusi tomó la palabra para explicar las bases que formarían el capital social, donde no entraría capital extranjero. Aunque no quiso entrar en más detalles y evitó nombrar al resto de empresarios y socios que conforman el proyecto. Asimismo, tanto el presidente en funciones como el representante de la Federación Vasca de Fútbol explicaron que en el caso de que la opción de la conversión no funcionase, la Federación no podría asumir el cargo «por las dimensiones del club».

A continuación, se llevó a votación el inicio de los trámites para la conversión a Sociedad Anónima Deportiva, aprobado por mayoría simple. Orlando Sáiz ha adelantado que dicha asamblea seguramente se celebre en el Teatro Barakaldo por «cuestión de aforo». La principal preocupación que invade en estos momentos a Jesus María Isusi es que acuda a dicha sesión extraordinaria el número necesario de socios para llevar a cabo la votación de forma legítima. Debe tomar parte al menos el 10% de la masa social, unas 150 personas aproximadamente. Para que el Barakaldo pueda conformarse como SAD, en esa votación se tiene que dar una mayoría cualificada, es decir, deben dar el sí dos tercios de los participantes.